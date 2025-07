Skrivnosti z globin površja v New Yorku

V muzeju Intrepid v New Yorku se je odprla poglobljena razstava o podvodni arheologiji. Skrivnosti iz globin: Raziskovanje podvodne arheologije je razstavljen v paviljonu vesoljskih plovil muzeja kot prva postaja večletne mednarodne turneje.

Muzej Intrepid je bil ustanovljen leta 1982 z nakupom letalonosilke iz druge svetovne vojne. Intrepid ki tvorijo osrednji del njegove raznolike zbirke. Trdijo, da vsako leto sprejme več kot milijon mednarodnih obiskovalcev.

Nova razstava, ki je nastala v koprodukciji z organizacijo Flying Fish, je kurirala pa jo je podvodna arheologinja. Megan Lickliter-Mundon, raziskuje »potopljena letala, brodolome, potopljena mesta in izgubljene pokrajine« z besedilom, videi in izobraževalna gradiva v angleščini in španščini.

Del razstave, posvečenega suženjski ladji Klotilda

Petnajst interaktivnih doživetij obiskovalce popelje skozi vidike podvodne arheologije, kot so sonarsko kartiranje, pilotiranje ROV-a, rekonstrukcija digitalni potapljaških lokacij in preučevanje pristnih artefaktov iz zgodovinskih ladijskih razbitin.

Pojasnjene so tehnologije daljinskega zaznavanja, kot je LiDAR, ter domnevna presečišča med podvodno arheologijo in podnebnimi spremembami, inovacijami in globalnimi prizadevanji za ohranjanje dediščine.

Potopljena doživetja vključujejo Pavlopetri v Grčiji, najstarejše znano potopljeno mesto na svetu, in razbitine ladje Klotilda v Mobile Bayu v Alabami, zadnja znana suženjska ladja, ki je prispela v ZDA.

"Skrivnosti iz globin »je močan primer, kako poglobljeno pripovedovanje zgodb in prelomna tehnologija oživljata preteklost in navdihujeta prihodnost,« pravi predsednica muzeja Intrepid Susan Marenoff-Zausner.

Skrivnosti iz globin so v paviljonu vesoljskega plovila.

"Znanost, ki stoji za podvodno arheologijo, ni le zanimiva in vznemirljiva, temveč je podobna odkritju fragmentov letala Corsair, ki je poletel ..." Intrepidlastna pilotska kabina, razstava v muzeju, razkriva tudi globoko človeške zgodbe tistih, ki so se izgubili skupaj z artefakti, in čustvene povezave, ki trajajo.“

Skrivnosti iz globin ostaja v muzeju Intrepid (pomol 86 v parku Hudson River, 12. avenija) do 11. januarja prihodnje leto, vstop pa je prost, če gre za splošno vstopnico.

