Redka zapečatena amfora bo razkrila skrivnosti

at 10: 50 am

Podvodna izkopavanja v bližini potapljaškega središča Kaş na sredozemski obali jugozahodne Turčije so razkrila 1,100 let staro razbitino ladje – in zapečateno amforo, za katero še ni znano, kaj točno vsebuje.

Amfore, ki so preživele več kot tisočletje z nedotaknjeno vsebino, so izjemno redke, in ta naj bi predstavljala prvo takšno odkritje v Turčiji. Posoda je bila zdaj najdena in odprta, vendar se rezultati analize njene glinaste vsebine še pričakujejo.

Dvajsetčlanska arheološka potapljaška ekipa z univerze Akdeniz pod vodstvom izrednega profesorja dr. Hakana Öniza izkopava razbitino v imenu ... Muzej Antalya, kot del pobude Ministrstva za kulturo in turizem z naslovom »Zapuščina za prihodnost«.

Trgovska ladja je očitno izplula iz Gaze v Palestini, preden je pri Kašu naletela na nevihto. Sodeč po zasnovi amfore se domneva, da je prevažala tovor, ki je bil sestavljen predvsem iz olivnega olja. Marca je bilo objavljeno, da so na mestu razbitine v eni od amfor našli oljčna semena.

Razbitina leži v bližini otoka Besmi na globini približno 45-50 m, ekipa pa je za čim večji čas na dnu uporabila daljinsko upravljano vozilo (ROV) in potapljaško opremo.

Amfora na morskem dnu (Ministrstvo za kulturo in turizem)

Zapleten postopek

Amforo so odpeljali v univerzitetni laboratorij za podvodno arheologijo, kjer so jo odprli in vzorčili vsebino eno uro. Vendar pa naj bi bila analiza zaradi časa, ki ga je vrč preživel pod vodo, zapleten postopek.

Po mnenju profesorja Öniza bi ga lahko uporabljali za prevoz olivnega olja, oliv, vina, ribje omake garum ali nekaj povsem drugega. »Otvoritev je bila razburljiva, a čakanje na rezultat je še bolj razburljivo,« je dejal.

Olivno olje je bilo takrat glavni izvozni proizvod Gaze in Palestinci v 9. in 10. stoletju naj ne bi bili ljubitelji vina, vendar se je ladja v vsakem primeru verjetno ustavila v več pristaniščih med Gazo in Kaşom. Če so prevažali vino, je najverjetneje izviralo iz Turkiye.

Artefakti, najdeni na razbitini ladje Kaş, bodo verjetno razstavljeni v načrtovanem muzeju podvodne arheologije Sredozemlja v Kemerju.

Tudi na Divernetu: 10,000 keramike, najdene na brodolomu starodavne Med, Potapljači najdejo bodalo na najstarejši razbitini trgovske ladje na svetu, Identiteta črnomorske razbitine skrita z mrežami duhov