Dokazi o brodolomu rešujejo "problem s pločevinko"

Novi dokazi, pridobljeni iz zbirke starodavnih ladijskih razbitin, kažejo, da je bil kositer prvo britansko blago, ki se je pred tisočletji v velikih količinah izvažalo po vsej Evropi – kar dokazuje, da je Britanija igrala ključno vlogo v evropski bronasti dobi.

Nedavno objavljena mednarodna študija, ki so jo vodili arheologi z Univerze v Durhamu, je razkrila, da je bil kositer, ki so ga do 3,300 let kopali v jugozahodni Veliki Britaniji, ključni vir za velike civilizacije, ki so se nahajale do 4,000 km stran v vzhodnem Sredozemlju.

Raziskovalci, ki so jih vodila zdravnika Alan Williams in Benjamin Roberts, so s kemijsko in izotopsko analizo izsledili geološki izvor kositrnih ingotov, ki so jih morski arheologi našli v številnih razbitinah ladij iz obdobja okoli leta 1300 pr. n. št., vključno s tremi ob obali Izraela.

Plovila so izvirala iz jugozahodne Britanije, južne Francije in samega Izraela, njihov tovor pa naj bi predstavljal prvi neposreden dokaz, da sta bila današnja Cornwall in Devon glavna dobavitelja kositra za proizvodnjo brona v antičnem svetu.

Ključnih 10 %

Bron običajno vsebuje 90 % bakra in 10 % kositra, kar je bil takrat v Evropi redek element. Vendar so mnogi strokovnjaki že dolgo trdili, da bi bila trgovina s tako oddaljene lokacije, kot je Britanija, v kakršnem koli obsegu nepraktična za južnoevropske civilizacije, ki so želele proizvajati orožje, orodje in nakit.

Trgovino s kositrom pa je v klasičnih besedilih opisal grški raziskovalec Pitej, ki je okoli leta 320 pr. n. št. potoval po Britaniji, da bi napisal prvo znano poročilo o otoku in njegovih prebivalcih.

Zapisal je, da so kovino trgovali z otoka s plimovanjem v jugozahodni Britaniji, ki ga je poimenoval Ictis – danes velja za goro sv. Mihaela v Cornwallu. Nato so jo v enem mesecu prevažali čez morje in po francoskih rekah do ustja Rone v Sredozemskem morju.

Študija brodolomov zdaj ocenjuje, da so trgovci v Franciji, na Sardiniji in Cipru vsako leto v fazah prepeljali več deset ton.

Poročilo, ki prav tako kaže, da je kositer iz razbitine ladje Rochelongue iz leta 600 pr. n. št., ki so jo našli ob jugu Francije, izviral iz jugozahodne Britanije, je bilo objavljeno v reviji Antikviteta.

