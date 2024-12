Potapljači na Siciliji raziskujejo 2,500 let staro ladijsko razbitino

V bližini Sicilije so izkopali razbitino ladje iz 5. ali 6. stoletja pred našim štetjem, v bližini pa ležijo štiri kamnita in dve železni sidri.

Arheologi, vključeni v projekt, verjamejo, da lahko preučevanje trgovskega plovila pomaga osvetliti stoletja, ko je antična Grčija zasedla Sicilijo, preden je Rim prevzel otok okoli leta 200 pr. .

O razbitini so najprej poročali sicilski pomorski inšpekciji (SopMare) leta 2022 s strani združenja BCsicilia, ki je izvedlo začetno kartiranje najdišča. Starodavna razbitina je bila zakopana pod peskom in skalami na globini približno 6 metrov v Santa Maria del Focallo, blizu Ispice na južnem koncu otoka.

Ohranjena deska iz brodoloma (SopMare)

Namestitev DPV (SopMare)

Predhodni podvodni pregled sta junija 2023 opravila SopMare in podvodni arheolog prof. Massimo Capulli iz Univerza v Vidmu, letos septembra pa je potekalo tritedensko izkopavanje, poročilo pa je bilo izdano šele pred kratkim.

Izkopavanja so izvedle potapljaške ekipe iz Vidmskega oddelka za humanistične vede in kulturno dediščino ter enote za podvodno arheologijo Univerze v Furlaniji, ki jih je nadziral SopMare, potapljači obalne straže Messine so se pridružili pozneje, pristaniška uprava Pozzallo pa je zagotovila tehnično in logistično pomoč. podporo.

Vdolbina in čep

Razbitina je sestavljena iz trupa, zgrajenega po tehniki »na lupino«, pri kateri so deske povezane z vtičnicami.

Kamnita sidra naj bi bila prazgodovinska ali bizantinska, dve železni sidri v obliki črke T pa verjetno ne segata dlje od 7. stoletja našega štetja. Eno od kamnitih sider je v kosih, vendar se zdi, da ustreza tipu s tremi luknjami, ki naj bi prvotno nosilo dva lesena metljaja.

Eno poznejših železnih sider (SopMare)

Potapljač z enim od štirih kamnitih sider (SopMare)

Nov 3D model razbitine je bil ustvarjen s podvodno fotogrametrijo in zbrani vzorci materiala za analizo.

Projekt je predstavljal peto podvodno arheološko fazo sicilskega projekta Kaukana, ki se je začel leta 2017 za kartiranje podmorske obale med Ispico, Kaukano in Kamarino. Nepredvidljive vremenske razmere v septembru so od potapljačev zahtevale previdnost, da bi ohranili plitvo mesto zaščiteno, je povedal koordinator projekta prof. Capulli.

Pregled ladijskega lesa (SopMare)

Del ekipe, vključen v drugi teden delovanja (SopMare)

"Splošno stanje trupa, ki je dolgo podvržen napadom lesojedih mehkužcev, je izjemno občutljivo in zahteva ne le strokovno znanje, ampak tudi veliko previdnost," je dejal.

»Ta razbitina pripada strani zgodovine, v kateri je potekal prehod iz arhaične v klasično Grčijo in v kateri so imele veliko vlogo tudi kolonije Sicilije.

"Soočeni smo z materialnimi dokazi o prometu in trgovini iz zelo stare dobe, ko so se Grki in Kartažani borili za nadzor nad morji, stoletja preden se je Rim na silo pojavil v Sredozemlju."

