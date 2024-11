Dražbeno zbiranje sredstev za fundacijo Sea of ​​Change

O Fundacija Morje sprememb ponovno lansira neverjetno pustolovsko temo, na spletu, dražba-zbiranje sredstev, ki poteka cel mesec, od danes (1. novembra 2024) do 30. novembra 2024.

To pomembno zbiranje sredstev je omogočila velikodušnost uradnih sponzorjev leta 2024 – SSI – Scuba Schools International , DAN (Divers Alert Network), SCUBA Show , LiveAboard.com in Klasificirano potapljanje . Vsa zbrana sredstva podpirajo poslanstvo Fundacije, da ustvari pozitivne spremembe za naravni svet, v katerem vsi radi uživamo in ga raziskujemo. Fundacija je uradni naravovarstveni partner Agresorske pustolovščine.

Predmeti na dražbi so na voljo po neverjetni vrednosti, pri čemer se večina začetnih ponudb začne precej pod maloprodajno vrednostjo, vključno z neverjetnimi izleti, dogodivščinami, vodnimi športi in potapljaška oprema, unikaten in prestižen umetniško delo, oprema za kamero, in še veliko več!,

Začenši z Aggressor Adventures, so na voljo štiri "življenjska potovanja", za katera lahko licitirate:

· Bahami Aggressor – potapljaški izlet za dva gosta (podaril Liveaboard.com)

· Turks & Caicos Aggressor II – potapljaški izlet za dva gosta

· Red Sea Aggressor IV – potapljaški izlet za dva gosta

· Raja Ampat Aggressor – potapljaški izlet za enega gosta

Dodatne morske pustolovščine, ki so na voljo za ponudbo, segajo od opazovanje sivih kitov v Baji do island hopping na Filipinih! In fantastične kopenske pustolovščine, na katere lahko licitirate glamping v Grand Canyonu k Four Diamond Luxury Mexico Resort tedensko bivanje za dva gosta. Za popolno načrtovanje avanture je na dražbi tudi oprema za športe na prostem proizvajalca a deska za veslanje stoje k športna urain specialni noži.

»Zelo smo hvaležni za podporo letošnjih uradnih sponzorjev – SSI, SCUBA Show, DAN, Liveaboard.com in Classified Diving – ter vsem, ki so prijazno prispevali za našo zbiranje sredstev na dražbi 2024. Brez predanosti skupnosti potapljačev in pustolovskih potovanj ohranjanju in njihove velikodušnosti ta neverjetna dražba in kritično ohranjanje, ki ga bo financirala, ne bi bila mogoča,« je dejal. Samantha Whitcraft, izvršni direktor fundacije.

"Zelo smo navdušeni, da bomo ponovno sodelovali z Dougom McNeesejem, predsednikom mednarodnega poslovnega razvoja SSI, in številnimi naravovarstveniki, ki si prizadevajo ohraniti naše koralne grebene, kopenske ekosisteme in ogrožene vrste," pravi Wayne Brown, izvršni direktor Aggressor Adventures in predsednik upravnega odbora Fundacije.

»Prosimo, pridružite se nam in našim uradnim sponzorjem 2024 pri zbiranju sredstev s ponudbami na dražbi ali darujete pomagati podpreti odlično delo Fundacije pri podpiranju inovativnih projektov ohranjanja, ki temeljijo na skupnosti po vsem svetu.«