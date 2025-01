Leta 2025 postanite potapljaški medicinski tehnik

Ko gremo v novo leto, zakaj ne bi začeli leta 2025 tako, da dodate k svojemu naboru spretnosti in postanete DAN Diver Medical Technician.

Ta globalno priznan certifikat opremlja potapljače, inštruktorje in zdravstvene delavce s kritičnim znanjem in veščinami, potrebnimi za obvladovanje poškodb in nujnih primerov, povezanih s potapljanjem. Če razmišljate o napredovanju na področju potapljaške medicine, je tukaj razlog, zakaj tega tečaja 2025 ne smete zamuditi.

Ključne prednosti

Obvladajte načela potapljaške medicine – Pridobite temeljito razumevanje, kako se človeško telo odziva na podvodno okolje, in se naučite učinkovitih postopkov v sili. Od dekompresijske bolezni do barotravme, ta tečaj vas pripravi na vse.

Specializirana prva pomoč in napredne veščine vzdrževanja življenja – Izboljšajte svojo sposobnost zagotavljanja prve pomoči pri najrazličnejših poškodbah pri potapljanju. Praktično usposabljanje in strokovno vodenje vas bodo naučili naprednih tehnik vzdrževanja življenja, prilagojenih posebej za potapljače.

Globalno priznanje in karierne priložnosti – S certifikatom, ki ga je potrdila Divers Alert Network (DAN) Europe – eden najbolj zaupanja vrednih svetovnih organov za varnost potapljanja – ta kvalifikacija odpira vrata tako v industriji zdravstvenega varstva kot v industriji profesionalnega potapljanja.

Povežite se z globalno mrežo strokovnjakov – Če se pridružite temu tečaju, postanete del cenjene mreže medicinskih strokovnjakov in usposobljenih strokovnjakov, ki se posvečajo izboljšanju varnosti v podvodnem svetu.

Izboljšana osebna varnost pri potapljanju – Za tiste, ki ste strastni in aktivni v potapljanju, je to usposabljanje neprecenljivo za zagotavljanje lastne varnosti in varnosti vaših kolegov potapljačev v nujnih primerih.

Edinstvene lastnosti tečaja

Kaj loči tečaj DAN Diver Medical Technician Course? Ta tečaj je uradno priznan s strani DAN Europe, vodilne avtoritete za varnost in zdravstveno varstvo potapljačev, učni načrt pa odraža najnovejše raziskave na področju potapljaške medicine in nenehno posodobljene protokole za nujne primere, kar zagotavlja, da ste deležni najnovejšega usposabljanja.

Prejeli boste praktično prakso v simuliranem podvodnem okolju, zaradi česar bo prehod na nujne primere v resničnem svetu brezhiben in pripravljen. Med tečajem in po njem boste imeli dostop do obsežne knjižnice posodobljenih virov, študij primerov in strokovnih vpogledov za nadaljnjo razširitev svojega strokovnega znanja.

Posebna ponudba za januar 2025

Samo za januar 2025 je tečaj DAN Diver Medical Technician Course na voljo po znižani ceni £475 (omejeno na prvih 40 udeležencev). Izkoristite to ponudbo in si zagotovite svoje mesto do razprodaje prostih mest. Tečaji se izvajajo izključno v Veliki Britaniji. Izberite tečaje, ki ustrezajo vašemu urniku – vikendi ali večeri, z možnostmi, ki potekajo od januarja do marca.

Ta tečaj je idealen za potapljače, ki želijo izboljšati svoje razumevanje podvodne varnosti, potapljaške inštruktorje, ki želijo zagotoviti višji standard oskrbe za svoje učence, zdravstvene delavce, ki se podajajo na specializirano področje potapljaške medicine, reševalce, ki želijo pridobiti strokovno znanje in izkušnje pri obvladovanju visokih -stake nujne primere, ter potapljaške navdušence, ki želijo razširiti svoje znanje in veščine.

Za več podrobnosti ali prijavo pišite na e-pošto: Cnewman@daneurope.org. Kot dodaten bonus bodo vsi udeleženci, ki bodo uspešno zaključili ta tečaj, prejeli brezplačen spletni tečaj za svojo naslednjo avanturo in darilo od The Diver Medic.