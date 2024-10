Črni tudorski potapljač v središču pozornosti v zgodovinskih pogovorih

Malo znana zgodba o temnopoltem reševalnem potapljaču iz 16. stoletja, za katerega je znano, da se je potapljal na paradni ladji Henrika VIII. Mary Rose in leta 1546 razbitina letala Sancta Maria & Sanctus Edwardus v eni od predstavitev na letošnji letni konferenci Historical Diving Society (HDS).

Dogodek bo potekal 16. novembra na sedežu podjetja za projekte na morju Subsea7 v Suttonu, Surrey – in je odprt ne samo za člane HDS, ampak za vse, ki jih zanima potapljanje.

Letošnja agenda, ki raziskuje vlogo potapljačev v zgodovini, zajema obdobje od srednjega veka do 20. stoletja ter vključuje vojaško potapljanje in reševalne operacije.

Reševanje orožja na Zelenortskih otokih (HDS)

Uvodni govor Eamona 'Ginge' Fullena bo predstavil pogled na potapljaško podružnico kraljeve mornarice skozi izjemne dosežke nekaterih njenih potapljačev, pravi HDS. Predstavljeni bodo njegovi prvi inštruktorji, zgodnji podiralci rekordov, poskusni potapljači, lovci žab in potapljači iz druge svetovne vojne.

Terry Powell DCM, nekdanji potapljač RN in bojni plavalec posebnih enot, bo temu sledil z osebnim poročilom o svojem življenju in karieri v mornarici, preden bo Martin Woodward MBE, potapljač in ustanovitelj Isle of Wight's Center za brodolomce, predstavlja svoj govor »Zakladi iz globin«.

Terry Powell se spominja svojih podvodnih izkušenj v mornarici (HDS)

Popoldanske predstavitve se vrnejo k srednjeveškemu potapljanju, ko dr. Miranda Kaufmann, strokovnjakinja za temnopolto britansko zgodovino in zasužnjevanje, razpravlja o afriškem potapljaču Jacquesu Francisu, ki je vodil ekspedicijo za reševanje Mary Roseorožje med drugimi podvigi.

Kevin Casey je direktor filma Potapljaški muzej v Gosportu, ki je v lasti in upravljanju HDS. Omogoča vpogled v trenutno prenovo obrata in njegove načrte za trajnostno prihodnost.

Potapljaški muzej, Gosport (HDS)

Ustanovitelj in urednik revije HDS Peter Dick zaokroži dan z "Button Up Your Overcoat" – "blago zabavnim" pogledom na potapljaško obleko v srednjem veku.

Dobrodelna organizacija HDS je bila ustanovljena v Združenem kraljestvu leta 1990 za ohranjanje, zaščito in promocijo potapljaške dediščine, danes pa ima pridružena nacionalna društva v tujini.

Konferenca traja od 9 do 4.30, vstopnice, ki stanejo 40 funtov, pa vključujejo kosilo, osvežilne pijače in parkirišče (na zahtevo, odvisno od razpoložljivosti). Vse podrobnosti lahko najdete in rezervirate na spletnem mestu HDS.

