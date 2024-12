Bonaire TeK 2024 velik uspeh

Bonaire TeK hitro postaja eden najpomembnejših dogodkov tehnološkega potapljanja na Karibih in dogodek leta 2024 – ki je kot vedno potekal v priljubljenem potapljaškem letovišču Buddy Dive – je bil izjemen uspeh.

Koordinatorka Tec Dive Anouck se je ozrla na neverjeten dogodek in dejala: »Bilo je super pozdraviti številne znane obraze in nove tehnološke potapljače. Imeli smo približno 50 potapljačev z vsega sveta, ki se nam je pridružilo za ta popolnoma zaseden Bonaire TeK!«

Ken Head iz Extreme Scuba je dogodek začel s svojo predstavitvijo o vpogledih v ustvarjanje tehnične potapljaške ekipe in uporabo industrije potapljanja.

Med večeri so višji raziskovalec DAN-a dr. Emmannuel Dugrenot in Justin Judd iz Dive Rite ter dr. Lucia Rodrigues iz hiperbarične komore Bonaire podali zanimiva predavanja v zajtrkovalnici Buddy Dive, kjer so pozdravili goste Buddy Dive in številne prebivalce Bonairea.

Največji in najboljši del dogajanja je seveda potekal pod vodo. Anouck in ekipa so tehnične potapljače odpeljali na vrhunska tehnološka potapljaška mesta, kot so Taylor Made, Candyland in razbitina Windjammer.

Poleg vodenih potopov so na Buddy's Reef potekali preizkusi, ki so potapljačem dali možnost testiranja CCR, kot so Choptima Dive Rite, Inspiration Silent Diving in GBM Scubatrona.

Naporen dan na doku Buddyja Divea

Med tehničnimi potopi so se tehnični potapljači Buddy Dive podali v boj z invazivnimi lionfish na globokih grebenih Bonaira, pri čemer so prejeli nagrado za ulov največje lionfish.

Udeleženci se niso lahko veliko naučili – Anouck, Lars in Guillermo Buddyja Diveja so obiskali servisno kliniko Dive Rite Choptima!

Bi se radi pridružili Bonaire TeK? Označite si koledarje za Bonaire TeK 2025 od 27. septembra - 3 oktober 2025.

Bonaire Tek je sponzoriral DAN, Potopni obredin Tiho potapljanje.