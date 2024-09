Izjemna novica: Revija Scuba Diver se seli na Divernet!

@ValTaylor7

#askMark Živijo Mark, sem na novo certificiran potapljač in imam 10 potopov (vse z najeto opremo) in pri nekaj potopih se mi je čeljust zaklenila. Včasih se zgodi tudi pri dolgotrajnem potapljanju z masko, zato me zanima, ali je to posledica teže 2. stopnje ali manj udobnega ustnika. Če je ustnik in dobim dobrega, ki mi ustreza (kakšno priporočilo?), ali ga bodo potapljaški centri na splošno zamenjali, ko si izposojam opremo? Hvala za vsak nasvet

Val

#scuba #potapljanje #scubadiver

POVEZAVE



Postanite oboževalec: https://www.scubadivermag.com/join

Nakupi opreme: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------

NAŠE SPLETNE STRANI



Spletna stran: https://www.scubadivermag.com ➡️ Potapljanje, podvodna fotografija, namigi in nasveti, ocene potapljaške opreme

Spletna stran: https://www.divernet.com ➡️ Novice o potapljanju, podvodna fotografija, namigi in nasveti, poročila o potovanjih

Spletna stran: https://www.godivingshow.com ➡️ Edina potapljaška razstava v Združenem kraljestvu

Spletna stran: https://www.rorkmedia.com ➡️ Za oglaševanje znotraj naših blagovnih znamk

-------------------------------------------------- ---------------------------------

Sledite nam na socialnih medijih



FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag

TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine



Sodelujemo s https://www.scuba.com in https://www.mikesdivestore.com za vso vašo osnovno opremo. Razmislite o uporabi zgornje pridružene povezave za podporo kanalu.



Informacije v tem videoposnetku niso mišljene niti implicirane kot nadomestilo za poklicno usposabljanje SCUBA. Vsa vsebina, vključno z besedilom, grafiko, slikami in informacijami v tem videoposnetku, je samo za splošne informacije in ne nadomešča usposabljanja pri usposobljenem inštruktorju potapljanja.

00: 00 Uvod

00:50 Vprašanje

01:19 Odgovor