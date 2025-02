BSAC imenuje predsednika skupine za okolje in trajnost

Britanski podvodni klub (BSAC) je okoljsko znanstvenico Katherine Knight imenovala za vodjo nove skupine za okolje in trajnost.

Katherine bo vodila ekipo prostovoljcev, ki bo vodila organizacijo glede zelenih vprašanj, s čimer bo nadaljevala dobro delo, ki ga je začela Jane Maddocks, nekdanja svetovalka za dediščino in okolje.

Katherine bodo mnogi v BSAC poznali po njenem delu v škotski naravovarstveni dobrodelni organizaciji Seawilding. Kot del ekipe pri Seawildingu je Katherne zagotovila strokovna navodila, ki so oblikovala tečaje za obalne geodete in podvodne geodete, preden so bili uspešno uvedeni v program usposabljanja.

Katherine je komentirala svoje imenovanje: »Vesela sem, da prevzemam vlogo predsednice skupine za okolje in trajnost. Zelo pozitivno je videti, da ugledna organizacija, kot je BSAC, postavlja okolje v središče svoje vizije. Veselim se sodelovanja s fantastično ekipo pri BSAC in razvoja nekaterih vznemirljivih pobud v korist članov BSAC in oceana, ki ga imamo vsi radi.«

Mary Tetley, izvršna direktorica BSAC, je dejala: »Z veseljem pozdravljam Katherine kot našo novo predsednico skupine za okolje in trajnost. Vsi si želimo, da bi to strateško področje premaknili naprej v letu 2025 in pozneje, in se veselimo, da bomo skupaj s Katherine sestavili ekipo, ki bo resnično spremenila.”

Katherine Knight bo na GO potapljaški šov v Kenilworthu (1.-2. marec), kjer se bo z veseljem srečala s člani in delila svoje misli o okoljskih pobudah BSAC. Vabljeni tudi člani, da se ga udeležite Delavnica Motion for the Ocean, ki bo predstavljen na sejmu.