BSAC združuje moči z drugimi upravnimi organi vodnih športov v boju za boljšo zaščito voda Združenega kraljestva

British Sub-Aqua Club (BSAC) se združuje z drugimi vodstvenimi organi vodnih športov, da bi pozvali k spremembam za zaščito voda Združenega kraljestva, tako da od vlade in industrije zahtevajo odločnejše ukrepe za reševanje problema onesnaževanja vode.

BSAC je zdaj član združenja Clean Water Sports Alliance (CWSA), skupine nacionalnih upravnih organov (Angling Trust, British Rowing, British Triathlon, GB Outrigger, Paddle UK, Royal Yachting Association in Swim England), ki so se aprila združili v vprašanje onesnaževanja vode in si zastavili vizijo doseganja zdravih in z naravo bogatih modrih prostorov, kjer bi lahko vsi uživali v vodnih športih.

Po navedbah CWSA je 'skoraj polovica vseh medalj moštva GB na olimpijskih igrah v Parizu 2024 (46 %) prišla iz vodnih športov, vendar tvegamo, da bomo to v celoti izgubili, če ne ukrepamo zdaj in se spoprimemo z velikim problemom. s kakovostjo vode v ZK'.

Člani CWSA

Prednostne naloge, ki predstavljajo na tisoče članov, vrhunskih športnikov in še več uporabnikov vode, so:

Nadaljnje in hitrejše ukrepanje proti onesnaževanju. Izboljšanje zdravja voda Združenega kraljestva do leta 2030. Omogočite ljudem, da se v realnem času informirano odločajo o tem, kje in kdaj se bodo udeležili vodnih športov in dejavnosti. Priznavanje vseh rekreacijskih uporabnikov vode pri odločanju in politiki.

Danes (petek, 13. september) je na mednarodnem sejmu čolnov v Southamptonu Zveza uradno sprejela štiri nove člane – BSAC, Surfing England, British Kitesport in British Dragon Boat Racing Association (BDA) – ki je kampanji dodala več glasov.

Poleg sprejemanja novih članov je CWSA sodeloval tudi z velikimi vodnimi podjetji, kot sta Severn Trent Water in njihov trgovski organ Water UK, delil skupne podatke in strokovno znanje o vprašanjih, vključno s testiranjem vode, in skupaj že pomembno vplivata od začetka aprila letos.

Prejšnji teden je zavezništvo pozdravilo napoved državnega sekretarja o novem predlogu zakona o vodah (posebni ukrepi) in obljubo o nadaljnji reformi, vendar navajajo, da se 'pravo delo začne zdaj'.

Potapljači iz Združenega kraljestva raziskujejo našo bogato in raznoliko obalo

Zavezništvo se veseli tekočih razprav z ministri in uradniki, da bi zagotovili, da načrti za industrijo izpolnjujejo zahteve njihovih članov po varnem, čistem okolju, kjer lahko uživajo v vodi, v vodi ali pod njo.

Izvršna direktorica BSAC Mary Tetley je dejala: »Čista voda je ključnega pomena za prihodnost našega športa in zdravje naših morskih ekosistemov. Naši potapljači se zanašajo na te modre prostore in naša odgovornost je, da jih zaščitimo. Verjamemo, da bi morali imeti vsi priložnost izkusiti čudeže, pustolovščine in tišino, ki jih ponujajo naše vode Združenega kraljestva. Zato združujemo moči z našimi partnerji, da bi od vlade in industrije zahtevali odločnejše ukrepanje za boj proti onesnaževanju vode.”

Ben Powis, izvršni direktor Surfing England, je komentiral: »Kot deskarji smo globoko povezani z oceanom in našo obalo, od česar sta odvisna naš šport in življenjski slog. Smo varuhi tega občutljivega okolja in potrebni so ukrepi za reševanje onesnaževanja, vključno z odlaganjem odplak, ki onesnažuje naše obalne vode in vse prepogosto označuje naše plaže z rdečo zastavico. S pridružitvijo Zvezi športov čiste vode lahko skupaj izvajamo pravi pritisk na oblikovalce politik in regulatorji in spodbuditi pozitivne spremembe«.

Phil Horton, menedžer za okolje in trajnost Royal Yachting Association, je dejal: »Lepo je videti, da zastopanost v Zvezi raste z dodatkom štirih novih športov. To kaže na vrsto dejavnosti, na katere vplivata onesnaženje in onesnaženje vode.

Photo avtorstvo: Simon Rogerson in Jane Morgan