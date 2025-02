BSAC bo na GO Diving Show prinesel delavnice, nagrade in oceansko akcijo

British Sub Aqua Club (BSAC) se pripravlja na akcijski vikend na potapljaškem sejmu GO Diving Show ta konec tedna s privlačnimi delavnicami, prestižnimi nagradami in vznemirljivimi naravovarstvenimi pobudami.

Delavnice BSAC bodo članom BSAC na sejmu ponudile dragocene vpoglede in praktične nasvete. Teme vključujejo najnovejša varnostna priporočila za potapljače v skladu z nedavnimi trendi, osvežitev varnostnih veščin, podporo inštruktorjev in začetek sodelovanja z Gibanje za ocean, kampanja, ki opolnomoči vse potapljače in potapljače, da podprejo lokalne svete pri zaščiti podvodnega okolja.

Obiskovalci stojnice BSAC (stojnica 54) se lahko povežejo z ekipo, vključno z izvršno direktorico BSAC Mary Tetley, vodjo oddelka za potapljanje in usposabljanje Sophie Heptonstall ter ekipami za podporo članov in potapljačev. Vsi ste dobrodošli, da pridete zraven in odkrijete, kaj ponuja skupnost BSAC in kako lahko izboljša vaše potapljaško življenje.

Ekipa BSAC bo na GO Diving Show v polni zasedbi

Mary Tetley je rekla: "GO Diving Show je vedno vrhunec na potapljaškem koledarju. To je fantastična priložnost, da se povežemo s potapljači iz vseh okolij, delimo naše pobude in sprejmemo nove člane v našo skupnost. Veselimo se, da se kmalu vidimo z vsemi!«

Konec tedna bo v soboto na UK Stage potekala tudi posebna podelitev nagrad, kjer bo BSAC počastil izjemne prispevke k potapljanju, vključno s podelitvijo nagrad Expeditions Trophy in Instructor Awards.

Za več informacij o prisotnosti BSAC na GO Diving Showu, vključno s podrobnostmi delavnice in kako se prijaviti, obiščite spletno stran BSAC tukaj.

Delavnice BSAC za člane na razstavi