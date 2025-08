35. britanski svet sprejme Predlog za ocean

at 8: 35 am

Svet zahodnega in Chesterskega okrožja Cheshire (CWAC) je postal 35. lokalni organ v Združenem kraljestvu, ki se je zavezal k ukrepanju za čistejša in bolj zdrava morja in celinske vode s sprejetjem »Predloga za ocean«, pobude, ki jo upravni organ British Sub-Aqua Club trdi, da jo podpira kot del svoje okoljske strategije.

Pobuda za ocean je bila razvita, da bi občinam ponudila praktično pot do podpore okrevanju morja, od zmanjšanja onesnaževanja in izboljšanja kakovosti vode do vključevanja zdravja oceanov v lokalno načrtovanje, pravi BSAC, pri čemer bodo tako celinske kot obalne oblasti sprejele lokalne ukrepe na tem globalnem področju. vprašanje.

Predlog CWAC je vložil lokalni svetnik, ki je slišal zaskrbljenost prebivalcev glede onesnaževanja, odplak in izgube biotske raznovrstnosti v lokalnih modrih območjih.

logo

»Videla sem tako čudesa kot škodo na naših vodnih poteh – vendar vam ni treba biti potapljač ali plavalec, da bi vam bilo mar,« je dejala vodja skupnosti pri BSAC Debbie Powell, ki živi na območju Chesterja. »Naše reke in morja pripadajo vsem, ta predlog pa skupnostim, kot je naša, daje resnično priložnost, da nekaj spremenijo. Čudovito je videti, da se je moj lokalni svet odzval.«

Emily Cunningham MBE, morska biologinja in soustanoviteljica pobude Motion for the Ocean, je dejala, da je ta poteza pokazala, da skupnosti prepoznavajo, kako povezane so z oceanom, »celo kilometre od obale«.

»V notranjosti celinskih območij se voda spušča navzdol, ta voda pa s seboj prinaša odpadke, kemikalije in hranila, ki vplivajo na morsko življenje in obalna gospodarstva,« je dejala. »CWAC je pokazal resnično okoljsko vodstvo.«

BSAC pravi, da si prizadeva spodbuditi ljudi po vsej Veliki Britaniji k individualnim ukrepom, tako da se obrnejo na lokalne svetnike in prosimo jih, naj predlagajo predlog za ocean.

Tudi na Divernetu: Potapljači in potapljači na dah z dihalko pozvani k ukrepanju za vode Združenega kraljestva z Motion for the Ocean, Potapljamo se s smrtnimi primeri, pravi BSAC – a ima tudi dobre novice, BSAC združuje moči z drugimi upravnimi organi vodnih športov v boju za boljšo zaščito voda Združenega kraljestva