Podatki o Koralnem morju za 400 let izpodbijajo stališče ZN

Znanstveniki so močno zavrnili tisto, kar menijo kot samozadovoljno oceno Združenih narodov o stopnji ogroženosti Velikega koralnega grebena zaradi podnebnih sprememb.

Konec julija je Unescov odbor za svetovno dediščino zavrnil uvrstitev GBR na seznam "v nevarnosti", ko je izdal svojo končno odločitev o stanju največjega koralnega grebena na svetu.

Nasprotno pa v pravkar objavljeno novo poročilo in Narava, avstralsko-ameriška raziskovalna skupina, ki jo vodi dr. Benjamin Henley iz The Univerza v Melbournu trdi, da najvišja toplota oceanov v zadnjih štirih stoletjih postavlja GBR v trdno nevarnost. Segrevanje morja in množično beljenje koral grozijo, da bodo uničili njegovo ekologijo, biotsko raznovrstnost in lepoto, pravijo.

Z uporabo vzorcev koralnega skeleta, vzetih iz notranjosti in okolice Koralnega morja, so znanstveniki rekonstruirali letne poletne temperature morske površine med letoma 1618 in 1995. Te podatke so združili z zabeleženimi podatki o temperaturi morske površine med letoma 1900 in 2024.

Skupina je analizirala tudi simulacije podnebnih modelov temperatur morske površine, ki so potekale s podnebnimi spremembami in brez njih, ter ugotovila, da so podnebne spremembe, ki jih povzroči človek, krive za hitro naraščajoče temperature v regiji.

Ugotovljeno je bilo, da so nedavni dogodki množičnega beljenja sovpadali s petimi od šestih najbolj vročih let v 400 letih, ki jih zajema študija. V letih 2024, 2017 in 2020 so bile v Koralnem morju najvišje temperature v celotnem obdobju.

Letošnje leto se je izkazalo za najtoplejše doslej. Vročinski dogodki v letih 2016, 2004 in 2022 so bili naslednja najtoplejša tri leta v zgodovini.

Izven lestvic

"Ko sem narisal podatkovno točko za leto 2024, sem moral trikrat preveriti svoje izračune," je dejal dr. Henley. »Bil je izven lestvic, daleč nad prejšnjim rekordom leta 2017. Tragična, a skoraj neizogibna posledica je, da je letos spet prišlo do množičnega beljenja koral.

»Resnično me prizadene neizogibnost vplivov na greben v prihodnjih letih. Brez hitrega, usklajenega in ambicioznega globalnega ukrepanja v boju proti podnebnim spremembam bomo verjetno priča propadu enega najbolj spektakularnih naravnih čudes Zemlje.«

Beljenje koral (The Ocean Agency / XL Catlin Seaview Survey / Richard Vevers)

"Brez nujnega posredovanja je našemu ikoničnemu Velikemu koralnemu grebenu tveganje, da se bo zaradi teh visokih temperatur oceana skoraj vsako leto naplavilo na obalo," je zaključil dr. Henley, ki je večino študije opravil kot podoktorski raziskovalec na Univerza v Wollongongu. »Ogroženi sta ekološka celovitost in izjemna univerzalna vrednost grebena.

»Imamo veliko ključnih rešitev za spremembo podnebnih sprememb. Kar potrebujemo, je postopna sprememba ravni usklajenega nacionalnega in mednarodnega delovanja za prehod na neto nič. Upamo, da bo naša študija oblikovalce politik opremila z več dokazi za prizadevanje za globlje zmanjšanje emisij toplogrednih plinov na mednarodni ravni.

"Večina objektov svetovne dediščine je tudi občutljivih na podnebne spremembe," je navedeno UNESCO pri zavrnitvi razglasitve GBR v nevarnosti. »Avstralija izvaja ambiciozno okoljsko in podnebno agendo, doma in v tujini, da bi dosegla ničelni neto in do narave pozitiven svet.

»Podpiramo globalna prizadevanja za zaščito vseh objektov svetovne dediščine pred vplivom podnebnih sprememb. Smo vodilni v svetu pri upravljanju grebenov in bomo še naprej delili svoje strokovno znanje z mednarodnimi partnerji, da bi zaščitili več tega, kar je dragoceno, obnovili več tega, kar je poškodovano, in upravljali z naravo za prihodnost.”

