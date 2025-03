V Wakatobiju je vse dobro

Pogovor z morsko biologinjo Julio Meller

Julia Mellers se je po tem, ko je leta 2024 pridobila magisterij iz morske biologije na univerzi Oxford, pridružila ekipi Wakatobi. Dodatek morskega biologa je navdušil goste, osebje letovišča in partnerje skupnosti. Od danes je Mellers že uvedel inovativne programe za ocenjevanje zdravja grebenov v zasebnem morskem rezervatu Wakatobi z uporabo slikanja in analize podatkov s pomočjo umetne inteligence. Ta analitični postopek omogoča skupini Wakatobi, da natančno spremlja neprecenljive podatke, pridobljene iz naših ljubljenih grebenov. Mellersovo delo je okrepljeno z dolgoletnim partnerstvom z lokalnimi vasmi, ki si delijo naš skupni cilj varovanja grebenov. Globoka povezanost skupnosti z oceanom je bistvena za uspeh programa. Mellersovo tekoče delo služi kot dokaz, zakaj je ohranjanje morja nujno – ne samo v Wakatobiju, ampak po vsem svetu.

Zdravstvene raziskave grebena Wakatobi Dive Resort se izvajajo na celotnem zavarovanem območju, pri čemer so nekatere raziskave izboljšane z dodatkom vzorčenja eDNK in spremljanja zvočne pokrajine.

Pred kratkim smo se srečali z Julio, da bi izvedeli najnovejše informacije o tem tekočem projektu in njene vtise o Wakatobiju na splošno.

V: Kaj je bil najbolj nagrajujoč vidik vašega prvega leta v Wakatobiju in česa se najbolj veselite v prihodnosti?

A: »Ko se potapljam v Wakatobiju, čutim globok občutek miru. Medtem ko je veliko svetovnih grebenov zdaj ogroženih ali ogroženih, je v našem morskem rezervatu vse v redu. Zdaj imamo znanstvene podatke, ki potrjujejo, da je prihodnost teh neverjetno biološko raznovrstnih grebenov varna, zahvaljujoč sistemu ohranjanja, ki deluje. Bilo je neverjetno koristno prevesti veselje do potapljanja in raziskovanja neokrnjenih grebenov v podatke, ki natančno zajemajo biotsko raznovrstnost in preverjajo pozitivne učinke Wakatobijevih skupnih pobud za ohranjanje.

Zdaj uporabljamo podatke, zbrane v preteklem letu, da povabimo zunanje partnerje, da sodelujejo pri prizadevanjih za ohranitev grebena z dokumentiranim učinkom. Prizadevanja Wakatobija za ohranitev se nenehno razvijajo in širijo in veselim se, da vidim, kako lahko najbolje pospešimo to rast.«

V: Ali ste opazili kakšne spremembe v zdravju koral, ribjih populacijah ali celo prisotnosti invazivnih vrst?

A: »V podatkih o zdravstvenem stanju grebena začenjamo opažati jasen znak zaščite ekosistema. Ocene so narejene s pregledovanjem fotografij grebenov, ki jih nato analizira program AI, usposobljen za razvrščanje življenja na grebenu Wakatobi. Rezultati kažejo, da so grebeni znotraj zavarovanega območja bistveno bolj zdravi kot sosednji, nezaščiteni grebeni. Naši pregledi grebenov prav tako potrjujejo, da lani, ko je veliko grebenov prizadelo katastrofalno globalno beljenje, v Wakatobiju ni bilo pomembnejšega sistematičnega beljenja.

Vključevanje znanstvenega spremljanja in ocene zdravja grebena v urnik potapljaške ekipe Wakatobi je olajšano zaradi njihovih bogatih izkušenj in navdušenja, da prispevajo k znanstvenim prizadevanjem.

Vključevanje znanstvenega spremljanja v urnik potapljaške ekipe je olajšano zaradi njihovih bogatih izkušenj in navdušenja, da prispevajo k znanstvenim prizadevanjem, pravi Julia. Avtor fotografije Kristian Gaeckle

Okoljska DNK je sestavljena iz drobnih delčkov genskega materiala, ki ga organizmi pustijo za sabo, kot so celice, koža, odpadki in sluz. Grebenska voda vsebuje dragocene informacije o bližnjih prebivalcih grebenov, vendar je treba te informacije razvozlati. Filtrirali smo grebensko vodo, ujeli DNK na filter in nato poslali filter v laboratorij na analizo. V laboratoriju uporabljajo majhne koščke, imenovane primerji, da začnejo razvrščati DNK. Primerji so kot majhne oznake za DNK. Pritrdijo se na del zaporedja, ki je skupen določeni vrsti organizma. Na primer, obstajajo primerji, ki se pritrdijo na korale in bodo usmerjeni na določen del DNK, značilen za različne vrste koral. To je fantastična nova tehnika, saj vam omogoča neinvazivno zbiranje ogromnih količin informacij. To je bil še posebej zanimiv projekt, ker se koralni primerji v znanstveni literaturi pojavljajo šele pred kratkim. Večino redkih koral smo odkrili le na najbolj biotsko raznovrstnih mestih. Zdi se, da lahko uporabimo merjenje eDNK koral kot neposreden pokazatelj zdravja grebena, kar je nov pristop! To je zelo razburljivo!

Ti podatki so na primer osvetlili biotsko raznovrstnost Wakatobija in potrdili prisotnost 11 ranljivih vrst koral, med drugimi redkimi bitji.«

»Redek privilegij je delati v kraju, kjer sobivajo ljudje in morsko življenje, ne le mirno, ampak produktivno.«

V: Katere druge pobude za raziskovanje grebenov so v pripravi ali v fazi načrtovanja?

A: »Zdaj povečujemo naša raziskovalna prizadevanja za merjenje utripa grebena v širšem pasu zavarovanega območja skozi vse leto. To pomeni vključitev znanstvenega spremljanja v urnik potapljaške ekipe, kar je naloga, ki jo olajšajo bogate izkušnje ekipe in njihov entuziazem, da prispevajo k znanstvenim prizadevanjem. Nenehno zbiranje podatkov potapljaške ekipe nam s pomočjo analize umetne inteligence omogoča, da spremljamo stanje celotnega ekosistema grebenov.

Svojemu kompletu orodij dodajamo tudi nove metode. Pred kratkim smo uvedli komplet senzorjev, ki aplikaciji posreduje podatke o oceanskem vremenu v živo. To nam omogoča spremljanje presnovnega utripa grebena v realnem času. Ves dan lahko opazujemo, kako sončna svetloba določa ravnovesje med fotosintezo in dihanjem na grebenu, kar povzroča velika dnevna nihanja v kemiji vode. Velika nihanja, ki jih opažamo pri Wakatobiju, so znak presnovno aktivnega grebena in zato podpis produktivnih ekosistemov."

V: Kaj vas navdihuje pri delu z ekipo letovišča?

A: »Redek privilegij je delati na kraju, kjer ljudje in morsko življenje sobivajo, ne le mirno, ampak tudi produktivno. Ob delu nad in pod vodo v Wakatobiju je resnično navdihujoče opazovati, kako sistemi neposredno podpirajo drug drugega. Wakatobi ni statičen sistem – ima bogato zgodovino uspešnega delovanja in je še naprej v ospredju inovacij. Delo v tem dinamičnem okolju pomeni nenehno izpopolnjevanje že vzpostavljenih raziskovalnih ukrepov, hkrati pa vedno paziti na naslednjo spremembo, ki bo povečala vrednost.«

Cornucopia je reprezentativen za napredek ocene zdravja grebena in zdrave rasti koral na lokacijah Wakatobi. Avtor fotografije Warren Baverstock

V: Ali imate najljubše potapljaško mesto ali vrsto morskega življenja v Wakatobiju?

A: »Zame je ena najboljših stvari pri pogostem obisku istih potapljaških mest ta, da začneš spoznavati živali s posebnimi značaji. V živalskem vrtu je še posebej prhka hobotnica, ki pogosto sedi na skali in udarja vsako ribo, ki si upa priti preblizu!

Brez programov za ocenjevanje zdravja grebenov želve, kot je ta Hawksbill na lokaciji Dunia Baru, ne bi imele zdravih grebenov, na katere bi se lahko zanesli. Avtor fotografije Christian Gloor

Načrkana ribica pri Cornucopia, običajno sramežljiva vrsta, vedno z veseljem pozira za fotografijo. Par rib ježkov se nenehno preganja na Spiral Cornerju. Hawksbill v Dunia Baru je vedno tako zavzeta za žvečenje, da se zdi, da komaj opazi družbo!

Program ocenjevanja zdravja grebenov v Wakatobiju pomaga zagotoviti živahen koralni greben in populacije rib, kot je ta črni hlastač, na lokaciji Waktaobi Roma. Fotografija Walta Stearnsa

Nisem mogel izbrati niti enega najljubšega mesta – različne biogeografije po Wakatobijevih grebenih ustvarjajo edinstvene skupine. Vrhovi in ​​grebeni grebenov se pogosto imenujejo "ekološki magneti", saj njihova topografija privablja kopičenja plenilskih rib. Roma je eno takšnih krajev, kjer lahko pogosto opazite pasjega tuna skozi jate črnega hlastača, barakude in dolgonosih cesarjev. Pri Pockets se pobočje grebena razteza globlje kot drugje, kar povzroča osupljivo raznolikost vrst trdih koral, ki lahko rastejo v globini le zaradi čiste vode Wakatobi. Tokovi na plaži v Turčiji pospešujejo vodo čez vrsto grebenov, ki privabljajo grebenske morske pse in raže.«

V: Katere druge razburljive dogodke lahko pričakujemo v prihodnjih mesecih?

A: »Januarja letos je bila ekipa iz Pristine Seas National Geographica v letovišču in dokumentirala naša prizadevanja. Njihovo delo bo vključeno v film 'Ocean' s pripovedjo Davida Attenborougha, ki bo izšel maja letos. Kot del njihove kampanje za spodbujanje akcije po izidu tega filma je National Geographic obiskal pet lokacij kot študije primerov uspešnega ohranjanja morja. Wakatobi je bil izbran kot kraj, kjer imajo prizadevanja za ohranitev trajen pozitiven vpliv na ljudi in okolje. Če bi ga posnemali, bi Wakatobijev model ocene zdravja grebena lahko preoblikoval morske ekosisteme daleč onkraj Sulavesija, zato je bilo fantastično imeti priložnost biti del misije Pristine Sea. Tu je bila ekipa, ki je prepotovala nešteto oddaljenih krajev, pripovedovala nešteto zgodb, a kljub temu so še vedno prepoznavali edinstvenost Wakatobija, nad in pod vodo.«

"V Wakatobiju je vse v redu," pravi morska biologinja Julia Mellers. Fotografija Wakatobi Resort

Več o Julijinem delu > tukaj.

