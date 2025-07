Angelski morski pes opažen ob zahodnem Walesu

at 11: 33 am

Redek prizor angelskega morskega psa je posnel podvodni fotoaparat, ki ga je v zalivu Cardigan namestil Wildlife Trust of South & West Wales (WTSWW). To je prvo takšno opažanje v štirih letih.

Angelski morski psi so na rdečem seznamu IUCN označeni kot kritično ogroženi. Britanski potapljači jih pogosto povezujejo s Kanarskimi otoki, kjer so opažanja bolj verjetna. Zrastejo do 2 metra v dolžino in se obnašajo kot skate, saj se kamuflirajo v pesku in preganjajo plen, kot so bokoplute, raki in mehkužci.

Zaradi tega vedenja so ranljive za ribolov z vlečnimi mrežami pri dnu, njihova počasna stopnja razmnoževanja pa prispeva k zaskrbljujočemu zmanjšanju njihovega števila.

Divernet poročal včeraj (26. julija) o tem, kako Sklad za divje živali Cornwall praznuje nacionalni teden morja, katerega tema za leto 2025 je »morsko dno pod valovi«. Opazovanje morskih psov na morskem dnu s strani WTSWW je primeren uvod v njihov prispevek k letnemu dogodku.

Morskega psa je posnel sistem za podvodno video z vabami na daljavo (BRUVS), ki ga je sklad namestil prek svojih Center za morske divje živali v zalivu Cardigan, kjer ekipa raziskuje prehrano delfinov in morsko raznovrstnost na tem območju. Kamere so bile nameščene v različnih habitatih znotraj in zunaj zavarovanih morskih območij (MPA) in so na vsaki lokaciji snemale eno uro.

139 določenih zaščitenih morskih območij v Walesu ni v celoti zaščitenih pred ribolovom z vlečnimi mrežami pri dnu, pravi WTSWW.

Vodja raziskav in ohranjanja morja pri Trustu, dr. Sarah Perry, je opažanje opisala kot »redko in vznemirljivo srečanje« in dejala, da se je zgodilo v ključnem trenutku, ko valižanski parlament z britansko vlado razpravlja o prepovedi ribolova z vlečnimi mrežami pri dnu v zaščitenih morskih območjih.

»Naš projekt Detektivi prehrane delfinov, ki ga financira valižanska vlada prek sklada Nature Networks Fund, uporablja podvodne kamere za razkrivanje neverjetne raznolikosti življenja na morskem dnu,« je dejal Perry.

»Te ugotovitve poudarjajo nujno potrebo po zaščiti teh krhkih habitatov pred škodljivimi dejavnostmi, kot je ribolov z vlečnimi mrežami pri dnu.« zbira več podpisov za svojo peticijo da prenehajo s prakso.

