Oddajte ponudbo za umetniško delo morskega psa Oceanic 31

Razstava umetniških del, posvečenih morskim psom, imenovana Oceanic 31, zaključuje svojo dvoletno turnejo po razstavnih prostorih Združenega kraljestva od konca novembra v londonskem Royal Geographical Society (RGS), dela pa so bila nato razpršena na spletni dražbi v podporo Oceanski program sklada Shark Trust.

Zbirka, ki prikazuje 31 vrst oceanskih morskih psov in raž, je v ta namen prispevalo 31 posameznih umetnikov leta 2022. Dela segajo od slik in digitalnih stvaritev do skulptur in mešanih tehnik.

Smooth Hammerhead Alicie Hayden

O brezplačna razstava si lahko ogledate v paviljonu RGS od 26. novembra do 7. decembra. Potencialni ponudniki, morda z mislijo na božična darila, imajo do konca tega zadnjega datuma razstave čas, da oddajo svoje ponudbe, kar lahko zdaj stori obisk spletne strani.

Silky Street avtor ScapaJoe

Carcharodon carcharias Jimmyja Higgsa

Eno od umetniških del bo dražil v živo televizijski strokovnjak za divje živali Steve Backshall, ki je glavni govornik na vodilnem letnem dogodku Shark Trust “For The Love Of Sharks” v RGS 29. novembra. Vstopnice za večerni dogodek so še na voljo iz sklada Shark Trust.

Croc VR 2030 Toma Meada

Oceanic Whitetip z bankomatom

»Ta razstava nam je dala priložnost, da se obrnemo na novo občinstvo in navdihnemo več ljudi s čudovitimi morskimi psi in ražami, ki jih prikazuje naš Obljuba velikega morskega psa kampanja temelji,« pravi generalni direktor Shark Trust Paul Cox. "Neizmerno smo hvaležni 31 umetnikom, ki so tako trdo delali, da so ustvarili ta dela."

