Velik dvig toplotne odpornosti s Secorejevimi super-koralami

Mlade korale, umetno vzgojene z uporabo oblike in vitro oploditev, v nasprotju s kloniranjem iz drobcev obstoječih koral, je pokazala znatno večjo odpornost proti beljenju med usodnim vročinskim valom, ki je prizadel karibsko regijo leta 2023, glede na novo strokovno pregledano študijo naravovarstvenega organa Secore International s Floride.

Secore pravi, da njegovo poročilo predstavlja prvi znanstveni dokaz, da se korale, obnovljene z metodami naravne reprodukcije, izkažejo za veliko bolj toplotno odporne kot korale, razmnožene iz drobcev, če so izpostavljene temperaturam morske vode, ki so precej nad mejnimi vrednostmi beljenja.

Zdravo vzrejene korale med epizodo beljenja na grebenu (Raul Tecalco Renteria / Secore International)

For the past five years Secore has been running an ambitious programme of laboratory coral-breeding as a way of restoring reefs, an approach that involves trening a network of partners throughout and, it hopes, soon beyond the Caribbean region.

"Ves trud je bil vreden," je zdaj poročal. "Med uničujočim vročinskim valom na Karibih leta 2023 so mlade, vzrejene korale na grebenu ostale zdrave, medtem ko je večina preostalih divjih koral pobelela in mnoge so poginile."

Metoda

Običajen način umetnega razmnoževanja koral je bil odlomiti delček izvorne kolonije, da bi vzgojili novo kolonijo kot njen klon, pravi Secore. Majhne delce koral so gojili v drevesnicah in ročno presajali na greben.

Drstenje koral (Paul Selvaggio / Secore International)

Pristop sejanja koral, ki se zdaj izvaja, ne ustvarja klonov. Namesto tega vključuje zbiranje koralnega mresta iz divjih koral ter oploditev jajčec in semenčic v laboratoriju – ali celo na čolnu ali plaži – za proizvodnjo milijonov zarodkov.

Razvijajoče se koralne ličinke gojijo v oceanskih ograjenih prostorih in se naselijo na posebnih substratih, da jih presadijo na greben, ko dosežejo določeno velikost.

Vsakič, ko se populacija razmnoži, novi potomci z rekombinacijo prejmejo na novo pomešane nize genov – zaradi česar se razlikujejo od svojih starševskih kolonij in tako omogočijo prilagoditev.

Samo mlade korale, proizvedene z vzrejo, kažejo večjo odpornost na beljenje v primerjavi z odraslimi koralnimi kolonijami in fragmenti, pravi Secore.

Čeprav bi lahko naravno prisotni potomci delovali podobno pri povišanih temperaturah, splošna nezmožnost rekrutiranja vrst, ki gradijo grebene, na Karibih pomeni, da se pojavlja le malo naravnih potomcev.

Zdrav mladic losjega roga (Paul Selvaggio / Secore International)

Prva zora

Ekipa Secore na rutinskem opazovalnem potopu v Mehiki je prva opazila, da so bile njihove zunaj posajene korale videti popolnoma zdrave, njihovi kolegi na Curaçau pa so kmalu zatem opazili podobno pri drugi vrsti.

»Naši znanstveniki v Curaçau in Mehiki so skupaj z našim partnerskim laboratorijem Coralium Lab zbrali podatke o zdravstvenem stanju več vrst in kohort naših izseljenih koral,« pravi direktorica raziskave Secore dr. Margaret Miller. »Nato smo stopili v stik s partnerji v naši karibski obnovitveni mreži, da bi videli, kako razširjen in dosleden je bil ta vzorec.

»To je zagotovilo potrditev, da so rekruti šestih vrst koral, ki gradijo grebene, na 15 posameznih mestih grebenov v petih državah po vsej Karibski kotlini pokazali enak vzorec: mlade korale, vzrejene za obnovo, so veliko bolj odporne na beljenje pod ekstremnimi ravnmi vročine. stres kot prevladujoče korale na grebenu.«

»V zadnjih 30 letih sem se ukvarjal z vzrejo koral na Karibih, hkrati pa sem bil priča ogromni izgubi koral – zaradi bolezni, orkanov in vročinskih valov – ter razpadu skupnosti, ki so odvisne od njih,« pravi dr. Miller.

»Ti rezultati zagotavljajo veliko spodbudo in potrditev, da ima lahko obnova s ​​pomočjo rekrutov koral pomembno vlogo pri usmerjanju obstojnosti koral v našo toplejšo prihodnost. Kljub temu je resnično zagotavljanje prihodnosti koralnih grebenov popolnoma odvisno od uspeha človeštva pri obvladovanju globalnega segrevanja.«

Beljene korale losjega roga (Sandra Mendoza Quiroz / Secore International)

Zdrave korale losjega roga (Paul Selvaggio / Secore International)

Investicija se izplača

»Naša naložba v preteklih petih letih za izgradnjo velike mreže za obnovo koral na Karibih se je izplačala,« pravi ustanovitelj in izvršni direktor družbe Secore dr. Dirk Petersen.

»To omrežje ne le proizvede in posadi na desettisoče koral vsako leto, ampak lahko tudi takoj oceni, kako so se te korale odzvale na ta vročinski val brez primere. Naša prednostna naloga je zdaj nadaljnja razširitev prizadevanj na raven ekosistema.«

Sama obnova koral ne bo dolgoročno ozdravila grebenov – lahko pa kupi nujno potreben čas za podporo koralnemu prebivalstvu, da preživi v naslednjem stoletju, pravi Secore. Zdaj želi razširiti svoje dejavnosti na Indo-Pacifik in načrtuje ustanovitev ekipe na Mauritiusu pred koncem leta 2024 za ustvarjanje baze v Indijskem oceanu.

Študija, ki zajema delo, opravljeno v bližini Mehike, Dominikanske republike, Ameriških Deviških otokov, Bonaira in Curaçaa, je objavljeno v reviji Plosone.

