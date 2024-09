Izklesane korale šokirajo boholske potapljače

Grafiti, vrezani v ploščate korale ob priljubljenem turističnem otoku Bohol na Filipinih, so šokirali lokalne potapljače.

Objavljena je bila nagrada v višini 50,000 pesov (približno 675 funtov) za informacije, ki bi privedle do aretacije potapljačev, ki so odgovorni za vandalsko uničenje grebena ob Deviškem otoku – pregled škode in prihodnjih tveganj za korale pa je postavil prihodnost potapljanja. v dvom.

Škodo je opazil in delil potapljaški inštruktor PADI Danilo 'Don-don' Menorias iz Bohol Divers Advocacy Co-operative, iz Panglaa. Imena, kot sta "Mojak" in "Min", so bila grobo vgravirana v zdrave korale, po katerih je lokacija znana.

Oddelek za okolje in naravne vire, urad za upravljanje okolja province Bohol in lokalne oblasti Panglao so sprožili preiskavo, guverner Bohola Erico Aristotle Aumentado pa je ponudil nagrado za informacije o podvodnih grafitarjih.

Kdo je torej Mojak? (Danilo Menorias)

"Na žalost še vedno obstajajo ljudje, ki prezirajo in ignorirajo naša majhna prizadevanja, da ohranimo te korale lepe," je dejal in se skliceval na lanski incident, ko so bile korale ob otoku Balicasag, jugozahodno od Panglaa, podobno pohabljene, vandalizem pa je bil deležen tudi video posnetek.

"Močno pozivamo vse operaterje potapljačev in potapljače, da sodelujejo, da bi preprečili, da bi se kdorkoli vmešaval v naše okolje in zlorabljal naše okolje, zlasti pod našimi oceani," je dejal Aumentado in dodal, da bi morale lokalne oblasti zagotoviti, da so vsi potapljači v celoti obveščeni o tem, kaj je in kaj ni. sprejemljivo obnašanje pod vodo. "Tisti, ki bodo to kršili, bodo kaznovani, vključno s potapljaškimi trgovinami in vodniki," je dejal.

Preiskovalna skupina je pooblaščena, da oceni prihodnje tveganje za grebene in odredi zaprtje lokacije, vsaka odločitev pa bo spoštovana, je dejal guverner.

"Najlepša hvala vsem, ki jim ni vseeno za stanje koral, in še naprej bomo sodelovali, da ohranimo naše okolje za prihodnje generacije."

