Kitajska plava proti plimi, da omeji največ ork

Katera država ima največ ork v ujetništvu? Ta dvomljiva čast je bila dolgo časa v rokah ZDA, zdaj pa jih je prvič prehitela – Kitajska.

Glede na novo poročilo avtorja Kitajska zveza kitov in delfinov Preiskovalci imajo na Kitajskem zdaj v ujetništvu 22 ork, od katerih jih je večina na ogled javnosti s tem, kar CCA opisuje kot "zaščitne ukrepe za minimalno dobrobit".

Medtem ko je apetit mednarodne skupnosti po gledanju kitov in delfinov, ki izvajajo trike v rezervoarjih, upadel, je Kitajska šla v nasprotno smer, pravi CCA. To pomeni, da je tudi vodilna v svetu po številu ujetih velikih pliskavk, z več kot 730, in kitov beluge, ki jih ima približno 145.

»Razširjena industrija kitajskih oceanskih tematskih parkov še naprej ohranja težave pri ohranjanju in dobrem počutju živali,« pravi koalicija mednarodnih in kitajskih organov za zaščito živali s sedežem v Washingtonu.

Od 22 kitajskih ork v ujetništvu jih je bilo 15 uvoženih iz ruskega Ohotskega morja, sedem pa jih je bilo skotenih v ujetništvu. Večino živali so postavili na ogled šele leta 2023, z odprtjem obrata v Zhuhaiju, imenovanega Chimelong Spaceship.

Julija 2024 je na Kitajskem deloval 101 objekt za ujetništvo kitov in delfinov, kar je dvakrat več kot leta 2015, 11 pa jih je še v izgradnji. V njih živi približno 1,307 kitov in delfinov, ki predstavljajo 15 vrst.

Dobava iz Japonske

V ZDA je 18 ork v ujetništvu v treh parkih SeaWorld. Rusija je leta 2018 prepovedala ulov ork in belug v živo za zabavo, od takrat pa naj bi se morala Kitajska vse bolj osredotočati na vzrejo in uvoz iz Japonske, da bi zadovoljila povpraševanje.

"Kitajska je o Naomi Rose, višja znanstvenica na področju biologije morskih sesalcev pri Zavod za zaščito živali (AWI), ustanovni član CCA. Na začetku leta je obiskala Kitajsko, da bi opazovala orke, ki živijo v tamkajšnjih objektih.

Orke nastopajo v kitajskem zabaviščnem parku (AWI)

»Kitajska industrija oceanskih zabaviščnih parkov ni sposobna izpolniti zapletenih fizičnih in vedenjskih potreb kitov,« pravi Rose. »Vedno število objektov ponuja obiskovalcem izkušnje plavanja ali potapljanja s kiti in delfini, s čimer ogroža javnost – kar dokazuje vedno večje število prijavljenih poškodb –, medtem ko ne zagotavljajo pomembnih informacij o ohranjanju.

"Poleg tega veliko živali trpi zaradi javno dokumentirane zlorabe trenerjev in pomanjkanja specializirane veterinarske oskrbe."

Nesorazmerje v zapisih

Ni javno dostopnih informacij o stanju kitov in delfinov v ujetništvu na Kitajskem, čeprav poročilo CCA navaja več smrti, vključno s smrtjo dveh kritično ogroženih pliskavk brez plavuti Jangce.

Zveza prav tako trdi, da se število divje ulovljenih kitov in delfinov, registriranih kot uvoženih na Kitajsko v zbirki podatkov CITES, razlikuje od izvoznih evidenc iz držav izvora, vključno z Japonsko, za več kot 380 primerkov. "To je področje, ki vzbuja kritično skrb za vlado in industrijo in predstavlja potencialno kršitev predpisov CITES," piše.

CCA želi, da bi kitajska vlada sprožila neodvisne preiskave podatkov o uvozu CITES in dobrega počutja kitov in delfinov v ujetništvu na Kitajskem, prepovedala dejavnosti tesnega stika med obiskovalci in živalmi ter pripravila načrte za postopno opustitev njihovega prikazovanja v oceanskih tematskih parkih.

Člani CCA poleg AWI so Born Free Foundation, Endangered Species Fund, Hongkong Dolphin Conservation Society, Life Investigation Agency, Marine Connection in Whale & Dolphin Conservation. Zavezništvo je najnovejše Oceanski tematski parki poročilo je tretja izdaja.

