Potapljači čistijo za duhovitim ribogojcem

Fundacija Healthy Seas in njeni partnerji so sklenili svoj enoletni projekt »Operacija Ghost Farms – Reclaiming Waters« s, kot pravi fundacija, celovitim čiščenjem v Menidiju v zalivu Amvrakikos v zahodni Grčiji.

Ghost farms so zapuščene ribogojnice, prepuščene propadanju na morju, onesnažujejo obalna območja in povzročajo znatno škodo morski flori in favni ter lokalnim skupnostim, pravi Healthy Seas.

Čiščenje Menidi je bilo tretje te vrste, ki ga je leta 2024 vodila fundacija, vendar je bilo za razliko od prejšnjih operacij, izvedenih v Ithaci in Patrasu, namenjeno kmetiji, ki je bila šele pred kratkim zapuščena, preden je bil čas za pride do hude degradacije.

Pogled na ribogojnico Menidi (Healthy Seas)

Prostovoljci iz organizacije Potapljanje z duhovi delali na pridobivanju mrež, jih snemajo z obročev in dokumentirajo proces pod vodo in na površini s svojimi kamerami. Poleg mrež so iz morja potegnili 35 velikih boj, 43 plavajočih obročev in številne druge predmete, med drugim napol potopljen vzdrževalni čoln.

Prostovoljci na kopnem so se lotili obalnih odpadkov, ki so vključevali zlomljeno polistirensko peno iz ribogojnice in splošne gospodinjske odpadke.

Ribiške mreže in nekatere druge predmete lahko partner fundacije reciklira v regeneriran najlon Econyl Aquafil. Cevi in ​​druge konstrukcije je mogoče tudi reciklirati.

Potapljač pri Menidi (Michael Westreicher)

Materiali, zbrani za recikliranje (Healthy Seas)

Lokalni doseg

V povezavi s čiščenjem, tako kot z drugimi v preteklosti, je Healthy Seas organiziral tudi izobraževalne programe z lokalnimi osnovnimi šolami in univerzitetno delavnico ter dve čistilni akciji pristanišč v Astakosu in Mytikasu s podporo lokalnega potapljaškega partnerja .

Misija je bila rezultat skupnega prizadevanja fundacije, Hyundai Motor Europe in drugih partnerjev, vključno z Aquafilom, Diopasom, Ozonom, European Outdoor Education Hub, We Dive We Clean, Odyssey Outdoor Activities in Dotank Plus.

Iskanje čolna med eno od majskih operacij (Cor Kuyvenhoven)

Zbirka Ghost-net v maju (Rogier Visser)

"Letošnje leto je bilo izjemno," je komentiral Zdravo morje režiserka Veronika Mikos. »S tremi velikimi čistilnimi akcijami in številnimi izobraževalnimi programi smo naredili neverjeten učinek, ne le pri odstranjevanju odpadkov, ampak tudi pri ozaveščanju skupnosti in naslednje generacije. Hvaležni smo našim partnerjem in prostovoljcem za njihovo predanost in trdo delo.”

V oktobrski šestdnevni akciji je sodelovalo 35 ljudi, ki so pobrali 128.5 tone morskih odpadkov, od tega 50.9 tone ribiških mrež. V majski čistilni akciji, kjer je v osmih dneh sodelovalo 30 ljudi, so zbrali 42.7 tone (11.3 tone mrež).

»Skupaj s 150 partnerji in skoraj 550 predanimi prostovoljci smo od naše ustanovitve leta 991 zbrali 2013 ton ribiških mrež in drugih morskih odpadkov,« poroča Healthy Seas.

Tudi na Divernetu: POTAPLJAČI ZAPALI KMETIJO DUHOV 2 V VRNITVI NA ITAKO, POTAPLJAČI SE ODZVALI NA EPSKI POZIV ZA ČIŠČENJE, ODRED DUHOV SLEPE MREŽO Z RAZBOTIN LAMPEDUSE