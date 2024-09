Ferski namig je privedel do aretacije 'trna v peti' Watsona

Politično motiviran namig s Ferskih otokov je privedel do aretacije aktivista proti kitolovu Paula Watsona s strani danske policije na Grenlandiji 21. julija, poroča Fundacija kapitana Paula Watsona (CPWF).

Lokalne oblasti v kitolovskem arhipelagu so dansko pravosodno ministrstvo in grenlandske oblasti opozorile na prihod Watsonove paradne ladje the na Grenlandijo. Janeza Pavla Dejoria natočiti gorivo in si prizadeval za njegovo pridržanje, trdi CPWF. Piše, da je danski parlament to potrdil kot odgovor na poizvedbo.

Watson in njegova ekipa okoljskih aktivistov so se odpravili proti zahodu v Pacifik, da bi se soočili z japonsko kitolovsko ladjo.

Dva meseca po aretaciji Watson ostaja v priporu čaka na morebitno izročitev Japonski zaradi zgodovinskih obtožb, kot smo že poročali Divernet. Njegovo pridržanje je povezano z Interpolovo rdečo opombo, ki jo je pred 12 leti proti njemu vložila Japonska zaradi neposrednega akcijskega aktivizma.

»Nadležnež s policije Ferskih otokov, ki ga je spodbudila želja Japonske, da ujame Paula ... se je usklajeno trudil odkriti danskemu ministrstvu za pravosodje, potem ko je sledil ladji od njenega odhoda iz Združenega kraljestva, zaradi česar je danska policija opravila lokalne preiskave, potrdila prihod ladje in čas, da skupina SWAT pripravi zasedo, ki je vredna mednarodnega ubežnika,« je Locky MacLean, vodja ladijskih operacij CPWF, opisal Watsonovo aretacijo.

Letni zakol

Ferski otoki, samoupravno otočje na Danskem, so potapljačem najbolj znani po kontroverznem letnem pokolu dolgoplavutih kitov pilotov in atlantskih belobokih delfinov, znanih kot Grindadráp.

Kitolov na Ferskih otokih (Erik Christensen)

CPWF trdi, da vpletenost Ferskih otokov osvetljuje pripravljenost Danske, da ravna v skladu z japonskim mednarodnim nalogom za prijetje, in to, kar imenuje "težka narava" Watsonove aretacije, in meni, da bo incident "samo okrepil svetovno pozornost na grozodejstva, ki se dogajajo." na Ferskih otokih«.

»Ubijanje malih kitov in delfinov ter njihovo nadlegovanje s čolni je nezakonito na Danskem, v Evropski uniji in številnih drugih državah po svetu, zato Ferski otoki Grindadráp vleče globalno obsodbo politikov, naravovarstvenikov, medijev in splošne javnosti,« pravi izvršni direktor fundacije Omar Todd.

Glavni operativni direktor CPWF Rob Read pravi, da je Watson sprožil številne kampanje proti temu, kar je običajno znano kot grind od zgodnjih osemdesetih let in je bil Ferskim otokom »trn v peti«.

CPWF UK je že deveto zaporedno leto protigrind Operacija Bloody Fjords, lani pa je Watson ponovno plul Janeza Pavla Dejoria v ferske vode, da bi se zoperstavil lovu.

Organizacija Dansko poziva, naj ga nemudoma izpusti in zavrne prošnjo Japonske za izročitev, ki je doslej že več kot 82,000 ljudi. podpis svoje peticije.

Tudi na Divernetu: 'Maščevalna' Japonska hoče Watsona zaradi obtožb o smrdljivi bombi leta 2010, Paul Watson obsojen na zaporno kazen, ker je Japonec ubil kita plavutastega, Paul Watson v Kostariki oproščen, 'Nismo vedeli!' Razkrila je nevednost pri klanju delfinov