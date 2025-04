"Zlata mrzlica": globokomorsko rudarjenje je zastarelo, opozarjajo strokovnjaki

at 11: 06 am

Trumpova administracija ZDA naj bi razmišljala o izvršilnem ukazu, s katerim bi se znebili mednarodnega soglasja in odprli globoki ocean za rudarjenje – vendar so strokovnjaki, vključno z raziskovalcem najglobljega podmorja na svetu Victorjem Vescovom, govorili, da bi bila taka poteza gospodarska neumnost in lov na "zlato norca".

Vladna odredba bi omogočila izdajo dovoljenj podjetjem za rudarjenje v globokem morju v mednarodnih vodah – v nasprotju z zahtevami Mednarodnega organa za morsko dno (ISA), organa, ki ureja rudarske dejavnosti na odprtem morju.

Borci za ohranjanje oceanov trdijo, da bi bila takšna poteza sicer podobna piratstvu in okolju škodljiva, vendar bi temeljila tudi na napačnem poslovnem primeru.

»Globomorsko rudarjenje je tehnično izjemno zahtevno, zelo uničujoče, nepomembno za svetovno proizvodnjo in zelo draga, finančno tvegana rešitev za problem baterijskih kovin, ki je obstajal pred desetimi leti,« pojasnjuje Vescovo, ustanovitelj in izvršni direktor Caladan Capital ter upokojeni mornariški častnik in pilot ter podvodni raziskovalec.

Victor Vescovo z dr. Dawn Wright 'na dnu sveta' (Caladan Oceanic)

Med številnimi dosežki pri pilotiranju podvodnih plovil je Vescovo izvedel najgloblji potop s posadko v zgodovini, ko je dosegel Challenger Deep v Marianskem jarku na globini 10,928 m, in bil prva oseba, ki je obiskala najgloblje točke v vseh petih zemeljskih oceanih.

Globalne presežne ponudbe

Drugi nasprotniki trdijo, da bi rudarjenje v globokem morju povzročilo gospodarske težave in geopolitično škodo za ZDA brez kakršnih koli očitnih dobičkov. "To je iskanje zlata norca," se izrazi dr. Douglas McCauley, profesor na kalifornijski univerzi Santa Barbara in izredni profesor na UC Berkeley.

»Tržne cene za minerale in kovine, ki jih iščejo v globokem morju, so v zadnjih letih močno padle, zaradi globalnih presežkov iz konvencionalnega rudarjenja in inovacij v kemiji baterij,« pravi McCauley. »To bi lahko bil najdražji kobalt in nikelj, ki sta bila kadarkoli izkopana na planetu.

»Ti trendi so deloma posledica zmanjšanega povpraševanja na trgu električnih vozil, ki je postalo vse bolj odvisno od baterij – na primer baterije LFP, ki se uporabljajo v številnih modelih Tesla –, ki ne zahtevajo dragih kovin, ki jih je težko dobiti.

»Nove inovacije v ultra hitrih polnilnih postajah, zasnovanih za te nove baterije, kot je nedavna napoved [kitajskega proizvajalca električnih avtomobilov] BYD o polnilnih postajah, ki lahko dodajo 400 km dosega v samo petih minutah, lahko dodatno zagotovijo prevlado teh novih baterij, ki ne potrebujejo kovin iz oceana.

Baterijska tehnologija BYD Blade

"Drug izziv je lahko nepripravljenost ZDA, da bi ta material iztovorila v ameriških pristaniščih, glede na novo odkrito radioaktivno naravo teh mineralov," zaključuje MacCauley. Sproščanje strupenih materialov, povezanih z rudarjenjem, bi lahko zaradi kontaminacije morske hrane ogrozilo javno zdravje po vsem svetu.

Morski ekosistemi

"Enostransko rudarjenje v globokem morju, ki je skupna dediščina človeštva, bi pomenilo temeljno kršitev konvencije ZN o pomorskem pravu, ki že več kot 40 let zagotavlja stabilnost pri upravljanju oceanov," dodaja Duncan Currie, mednarodni pravni strokovnjak in politični svetovalec pri Koalicija za ohranjanje globokega morja (DSCC), kar potrjuje mnenje, da bi hitenje, da bi premagali tekmece, kot sta Rusija in Kitajska, povzročilo nepopravljivo škodo ranljivim morskim ekosistemom in zdravju oceanov.

"Vsaka država in vsaka oseba bi utrpela posledice," pravi Currie. "Ne bo prineslo obljubljenega dobička ali licenčnin, ne bo rešilo okoljskih in varnostnih problemov, za katere trdi, in bo uničilo več deset tisoč kvadratnih kilometrov nedotaknjenega morskega dna - samo zato, da dokaže, da ne deluje."

»Podjetje Metals obljublja regulativno gotovost v regulativnem vakuumu,« pravi Bobbi-Jo Dobush, strokovnjakinja za politike ohranjanja oceanov in avtorica Globokomorsko rudarjenje ni vredno tveganja. "Edina gotovost je, da rudarjenje morskega dna ostaja nepreizkušen, izjemno drag način pridobivanja mineralov, ki smo jih že uvedli."

DSCC, ki predstavlja ločena telesa za kampanjo, je pozdravil poziv k moratoriju na globokomorsko rudarjenje, izdan v manifestu SOS Ocean Summit konec marca, kot del vrha na visoki ravni, ki ga je gostila Francija.

Manifest poziva države v ISA, naj se uskladijo z globalnim znanstvenim soglasjem s sprejetjem moratorija na tisto, kar opisuje kot "destruktivno industrijo", za vsaj 10-15 let - ali dokler ni na voljo dovolj znanja za sprejemanje odločitev na podlagi informacij.

Tudi na Divernetu: Kaj za vraga čaka Vescovo?, Vescovo se je potopil v najglobljo razbitino ladje USS Samuel B Roberts, Zgodovina z najglobljim potopom v razbitino, Kitolovska država je prva omogočila globokomorsko rudarjenje