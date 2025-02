Zadnje francoske orke v ujetništvu čaka negotova usoda

at 9: 09 am

Zadnji dve francoski orki v ujetništvu, ki sta še vedno v nedavno zaprtem objektu, se zdaj soočata z možnostjo, da ju bodo preselili v živalski vrt na Kanarskih otokih, ki ga borci obtožujejo, da ima slabe podatke o dobrem počutju in umrljivosti kitov ubijalcev.

Wikie in njen preživeli sin Keijp trenutno ostajata v Marineland Antibes na jugu Francije. Objekt so dokončno zaprli decembra v skladu z zakonom, sprejetim leta 2021, ki prepoveduje zadrževanje in razstavljanje kitov in delfinov v ujetništvu v Franciji.

Živali so svoje življenje preživele v rezervoarjih v delfinariju, ki je sprva upal, da jih bo prodal japonskemu Kobe Suma Sea World, domnevno pa naj bi jih ločili in uporabili za vzrejo. Francoska vlada je upoštevala nasvet aktivistov, kot je Evropa brez delfinarij (DFE), da bi preprečila ta prenos.

DFE je lobiral pri vladi, da dovoli premestitev ork v bolj naravno okolje v obmorsko zatočišče Whale Sanctuary Project v Kanadi, vendar so bile njegove zahteve zdaj uradno zavrnjene. Boji se, da so orke namesto tega namenjene v živalski vrt Loro Parque Zoo (LPZ), Tenerife na Kanarskih otokih – ki jih prav tako slabo ceni.

Evropa brez delfinarijev je mednarodna koalicija znanstvenikov za morske sesalce, strokovnjakov za dobro počutje živali, naravovarstvenikov, nevladnih organizacij, posameznih članov in svetovalcev, ki se posvečajo odpravi ujetništva kitov in delfinov v Evropi.

Margaux Dodds, predsednica DFE in tudi direktorica Morska povezava, pravi, da želi izvedeti, zakaj francoska vlada sprejema tako imenovano prenagljeno odločitev, glede na to, da zakonski rok za premestitev ork pade šele decembra 2026.

Slaba rejska evidenca

Živalski vrt Loro Parque ima, po Doddsovih besedah, "slabo živinorejo s svojimi orkami". Od leta 2021 so štiri umrle precej mlajše od povprečne življenjske dobe orke v divjini, vključno s triletnico Ulo. Peta po imenu Vicky je umrla leta 2013, stara le 10 mesecev.

Orke v LPZ naj bi prav tako kazale znake stresa, vključno z obrabljenimi in zlomljenimi zobmi zaradi večkratnega škrtanja ob stranice rezervoarjev in grizenja kovinskih vrat.

Dodds pravi, da so rezultati LPZ dobro dokumentirani. "V živalskem vrtu je zabeleženo, da si želi vzrejati svoje orke, in je nakazal, da bosta Wikie in Keijo uporabljena kot del svojega vzrejnega programa, kjer je uporabil tehnike umetne oploditve, da bi izsilil ta rezultat," pravi.

"Z zaprtjem prizorišč je bolj kot kdaj koli prej pomembno, da bo to zadnja generacija kitov in delfinov v ujetništvu."

"Zaskrbljujoče je tudi pomanjkanje prostora v LPZ, saj so rezervoarji manjši od tistih iz zaprtega obrata Antibes," pravi Dodds. "Dodajanje še dveh ork bi povečalo raven stresa pri vseh zadevnih živalih."

Predstave in triki

"Dokazi, da sta zdravje in dobro počutje ork in drugih kitov in delfinov resno ogrožena v okoljih v ujetništvu, so jasni," pravi veterinar dr. Mark Jones, vodja politike pri Rojena brezplačna fundacija. »Predstave in triki, ki so jih prisiljeni izvajati, nimajo nobene izobraževalne ali varstvene vrednosti.

»Francoske oblasti so naredile progresiven in dobrodošel korak za konec razstavljanja kitov in delfinov v ujetništvu. Zdaj morajo poiskati najboljše možne rešitve za preostale živali v ujetništvu v državi, začenši z Wikie in Keijo. Če jih pošljemo v Loro Parque, bomo samo ohranili in povečali njihovo trpljenje.«

Divernet je prosil Loro Parque Zoo, naj odgovori na kritike, vendar odgovora ni prejel. Kljub temu živalski vrt trdi, da so njegove predstave za občinstvo, ki jih izvajajo orke, delfini in morski levi, v najboljšem interesu živali:

"Telesna aktivnost in duševni izzivi, povezani s treniranjem živali, ki sodelujejo na razstavah, so ključnega pomena za njihovo ohranjanje v formi in v optimalnih pogojih," navaja. »Njihova dejavnost je povezana z doseganjem nagrad, podobno kot se dogaja v naravi: trud je poplačan s hrano.

»Dejanja, ki se izvajajo v oddajah, so naravno prisotno vedenje v divjini in so prikazana javnosti, kar pri živalih vzbudi navdušenje. To je še en pomemben način za ustvarjanje zanimanja in spodbujanje predanosti preživetju teh vrst v naravi.«

Tudi na Divernetu: PARK DELFINOV NA MALTI: JE ŽIVALSKI VRT ALI CIRKUS?, KITAJSKA PLAVA PROTI PLIMI, DA BI OMEJILA VEČ ORAK, UJETNIŠKEGA DELFINA 'VRGALI VEN S KOPALNO VODO', ROMEO IN JULIJA LAMANTEJI DOBITA NADGRADNJO