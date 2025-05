Oster Attenboroughov film obsoja ribolov z vlečnimi mrežami v zaščitenih morskih okoljih

at 10: 43 am

Okoljevarstveni aktivisti pozivajo javnost, naj podpre sporočilo novega, pretresljivega celovečernega filma. Ocean z Davidom Attenboroughom, ki je pravkar doživela svetovno kino premiero in se predvaja tudi na Disney+, National Geographic in Hulu.

Močan posnetek, ki prikazuje uničevanje morskega življenja in samega oceanskega dna s strani pridnenih vlečnih mrež, je bil predstavljen v napovedniku dokumentarca in si ga je že ogledalo veliko ljudi. na spletu.

Buldožerji z vlečnimi mrežami pri dnu prebijajo morsko dno, dvigujejo mulj, sproščajo ogljik in brez razlikovanja pobirajo morsko življenje, pravijo filmski ustvarjalci, ki upajo, da bodo z razkritjem tega opustošenja v visokoločljivostnih posnetkih občinstvo navdihnili k ukrepanju.

»Težko si je predstavljati bolj potraten način ulova rib,« v filmu pravi zdaj 99-letni Attenborough. »Ribolov z vlečnimi mrežami pri dnu je še vedno dovoljen na mnogih tako imenovanih morskih zavarovanih območjih [MPA] po vsem svetu in, kar je morda še bolj presenetljivo, ga subvencionirajo vlade. Zelo malo krajev je varnih pred tem – skoraj nikjer v moji državi.«

Črte, vidne iz vesolja

Poročilo organizacije Oceana UK je pokazalo, da so domača zaščitena morska območja na odprtem morju leta 33,000 prestala več kot 2023 ur ribolova z vlečnimi mrežami pri dnu.

Po podatkih National Geographic Society se vsako leto po vsem svetu z vlečnimi mrežami preišče območje, ki je skoraj enako veliko kot amazonski deževni gozd, pri čemer se isti deli morskega dna preiščejo večkrat. Neokrnjena morjain dodal, da so črte, vrezane v morsko dno zaradi ribolova z vlečnimi mrežami pri dnu, vidne iz vesolja.

Študija v Narava ugotovili, da so letne emisije ogljikovega dioksida, ki se sproščajo pri ribolovu z vlečnimi mrežami pri dnu, v podobnem obsegu kot letne emisije CO2. 2 iz svetovnega letalstva. Druga študija v Meje v znanosti o morju ugotovilo, da je več kot polovica CO 2 ulov, ki ga proizvajajo pridnene vlečne mreže, bo dosegel Zemljino atmosfero v devetih letih.

To se odraža v nedavni raziskavi, ki meri celotne ekonomske stroške ribolova z vlečnimi mrežami pri dnu v evropskih vodah (EU, Združeno kraljestvo, Norveška in Islandija). Te kažejo, da ta praksa družbo stane skoraj 11 milijard evrov letno. Morda ustvarja delovna mesta, zagotavlja hrano in prinaša prihodke, vendar skupni stroški daleč presegajo koristi, navaja poročilo.

Ocean z vabljivo kroglo Davida Attenborougha (Doug Anderson ©Silverback Films & Open Planet Studios)

In Ocean Attenborough izpostavlja tudi stisko vrst, kot so morski psi, kiti in kril, ter poudarja potrebo po zaščiti skoraj tretjine svetovnih oceanov, da bi si omogočili okrevanje po prekomernem ribolovu in uničevanju habitatov.

Vendar pa film zavzame bolj pozitiven ton, ko izpostavlja zgodbe o uspehu, v katerih so si morski ekosistemi opomogli, ko so jim s skupnimi ukrepi ponudili priložnost.

Primeri vključujejo obnovo gozdov alg v California in ponovni porast populacij kitov po mednarodnih prepovedih kitolova.

'Zbirni krik'

Greenpeace je opisal Ocean kot »klic klica« pred konferenco ZN o oceanih leta 2025, ki se začne 9. junija v Nici. Oni in drugi okoljski aktivisti, kot so Fundacija Blue Marine pozivajo vlade, naj pokažejo svojo zavezanost odpravi »ekološkega vandalizma« z uvedbo učinkovitih prepovedi ribolova z vlečnimi mrežami pri dnu v zaščitenih morskih območjih.

Blue Marine pravi, da je pravkar izvedla anketo, ki kaže "prepričljivo" javno podporo prepovedi ribolova z vlečnimi mrežami v zaščitenih morskih območjih, in upa, da bo to OceanGrafični prizori uničevanja morskega dna bodo pripomogli k vzpodbujanju javnega mnenja.

»Zdaj se soočamo z eno največjih oceanskih priložnosti našega časa – prepovedjo ribolova z vlečnimi mrežami pri dnu v zaščitenih morskih območjih Združenega kraljestva, od katerih je večina še vedno izpostavljena tej uničujoči metodi ribolova,« pravi fundacija, ki je začela kampanjo skupaj z Oceana UK in Samo ena se imenuje #Bistvo.

Oni in Greenpeace UK so že pisali britanskemu premierju Keiru Starmerju in pozvali k ratifikaciji Globalne pogodbe o oceanih in popolni prepovedi ribolova z vlečnimi mrežami pri dnu v britanskih zaščitenih morskih območjih. Kot pravi Attenborough v filmu: »Če rešimo morje, rešimo naš svet.«

Ocean z Davidom Attenboroughom je koprodukcija Silverback Films in Open Planet Studios, ki so jo režirali Toby Nowlan, Keith Scholey in Colin Butfield, produciral pa jo je Nowlan.

