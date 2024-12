Domov za božič: Danci osvobodijo Paula Watsona

Kapitan Paul Watson gre domov za božič – veteran borec proti kitolovu je bil izpuščen, potem ko je preživel pet mesecev v zaporu, medtem ko je Danska obravnavala zahtevo Japonske za izročitev.

Novica, da je Danska dokončno zavrnila japonske zahteve, je prišla včeraj (17. decembra) in pomeni, da je Watson, ki je dopolnil 74 let, ko je bil pridržan v centru za pridržanje blizu kjer je bil aretiran v Nuuku na Grenlandiji, bo lahko praznično sezono preživel z družino v Franciji.

"Ta odločitev pomeni pomembno zmago za človekove pravice, okoljski aktivizem in gibanje proti kitolovu," je izjavil Fundacija kapitana Paula Watsona (CPWF), ki si že od poletja močno prizadeva za izpustitev svojega ustanovitelja. Njegova peticija v ta namen je presegla 125,000 podpisov in pritegnila široko podporo slavnih.

Dansko pravosodno ministrstvo je za BBC povedalo, da je pri odločitvi upoštevalo čas, ki je pretekel od domnevnih kaznivih dejanj, in pet mesecev, ki jih je Watson že preživel v priporu.

"Včasih je treba iti v zapor, da poveš svoje stališče," je dejal Watson, ko je odšel na prostost. »Vsaka situacija ponuja priložnost in to je bila še ena priložnost, da globalno osvetlimo nezakoniti kitolov na Japonskem v zavetišču Južnega oceana. Če bi me poslali na Japonsko, se morda nikoli ne bi vrnil domov. Odleglo mi je, da se to ni zgodilo.”

Po navedbah CPWF je bil Watson pridržan na podlagi politično motiviranih obtožb, ne da bi bili dokazi temeljito pregledani, in pozval k reformi mednarodnih mehanizmov kazenskega pregona.

Sovražna srečanja

Watsonova aretacija 21. julija je temeljila na 14 let starem obvestilu Interpola z Japonske, ki izhaja iz sovražnih srečanj med Watsonom in njegovo kampanjsko ekipo ter japonskimi kitolovci med snemanjem filma Kitove vojne TV serija za Animal Planet v antarktičnih morjih.

Ob aretaciji se je kanadsko-ameriški aktivist odpravljal proti Pacifiku na ladji CPWF Janez Paul DeJoria na misiji proti kitolovu in se na Grenlandiji ustavi le, da natoči gorivo.

Na njegovo bivališče je Dansko opozorila policija s Ferskih otokov, ki je poleg Japonske, Norveške in Islandije eden od izstopnikov, ki še vedno lovijo kite v 21. stoletju.

Danska policija je sledila ladji od Dublina do Grenlandije, avtonomnega ozemlja Danske, preden je posredovala in aretirala. Po navedbah fundacije je konec septembra japonska obalna straža poslala častnika na Dansko, da bi osebno pozval k izročitvi Watsona.

Stotnik Paul Watson (CPWF)

Trden v svojem poslanstvu

»Pridržanje stotnika Watsona je osvetlilo dogajanje vprašanje nezakonitega japonskega kitolova,« pravi CPWF. »Kljub mednarodnim pogodbam in predpisom je Japonska obnovila kitolov na odprtem morju z izgradnjo Kangei Maru, 47 milijonov dolarjev vredno tovarniško predelovalno plovilo, ki je bilo splovilo maja, da bi ogroženo tarčo fin kiti."

»Z vrnitvijo kapitana Watsona smo bolj motivirani kot kdaj koli prej, da se še naprej borimo za naše oceane in poskrbimo, da bo naša misija ostala močna,« je izjavil izvršni direktor fundacije Omar Todd, ki je bil prisoten, ko je bil njegov soustanovitelj izpuščen.

»Izpustitev kapitana Watsona je dokaz predanosti tistih, ki se zavzemajo za okolje. Ko se je ponovno pridružil svoji družini, prijateljem in podpornikom, ostaja neomajen pri svoji misiji varovanja morskega življenja.«

Watson je bil ustanovni član in direktor Greenpeacea. Leta 1977 je odšel, da bi ustanovil Sea Shepherd Conservation Society, ki ga je nato zapustil leta 2022, da bi s Toddom ustanovil CPWF.

Bil je imenovan za enega izmed 20 najboljših okoljskih junakov 20. čas leta 2000 in dve leti pozneje sprejet v ameriško hišo slavnih za pravice živali v Washingtonu DC. Leta 2012 je postal šele drugi človek, po Jacquesu Cousteauju, ki je prejel nagrado Jules Verne, posvečeno okoljevarstvenikom in pustolovcem.

Napad za kite na Islandiji

Neprijetna novica za Watsona, medtem ko je ostal pod ključem, je prišla 6. decembra, ko je islandski vršilec dolžnosti ministra za ribištvo Bjarni Benediktsson podelil dve dovoljenji za kitolov za naslednjih pet let, s čimer je družbama Hvalur in Tjaldtangi v lasti Christiana Loftssona dovolil loviti ogrožene vrste fin in minke kitov.

"Islandska skorumpirana začasna vlada bolj skrbi za vračanje političnih uslug, plačanih s krvnim denarjem Christiana Loftssona, kot za zaščito ogroženih vrst v svetovnih oceanih in spoštovanje mednarodnih zakonov o zaščiti morskih sesalcev," je izjavil direktor kampanj CPWF Locky MacLean.

"To poletje bomo na voljo kitom, da bomo naredili konec Hvalurjevemu severnoatlantskemu stroju smrti kitov in delfinov."

