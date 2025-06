Ličinka spodbuja rast koralnih grebenov na Bonaireju

Fundacija za obnovo koral Bonaire (RRFB) pravi, da je v začasnem laboratoriju uspela vzgojiti več kot 236,000 genetsko edinstvenih ličink koral ob potapljaškem otoku Bonaire v južnem Karibih, kar naj bi bil velik uspeh pri obnovi koral.

Osebje in prostovoljci so izkoristili dogodek drstenja žlebastih možganskih koral, ki so ga opazili na štirih opazovalnih lokacijah na Bonaireju, gojene korale pa bodo presadili nazaj na izčrpane grebene.

Dosežek predstavlja "žarek upanja", pravi RRFB, po dveh letih brez primere beljenja koral in bolezni izgube tkiva kamnitih koral (SCTLD), ki sta po mnenju mnogih vrst koral pahnili na rob izumrtja.

Lola Salvador iz RRFB pokaže potapljaču, kako očistiti koralno drevo v njihovi koralni drevesnici South Klein, s potapljanjem Toucan Diving med nedavnim dogodkom organizacije ReeFiesta (Max Rouwenhorst).

Ker je ostalo manj zdravih kolonij in ker so mnoge zdaj preveč oddaljene za naravno razmnoževanje, so se možnosti oploditve v divjini po navedbah organizacije močno zmanjšale.

Zaradi tega je spodbujanje spolnega razmnoževanja koral ključno orodje za krepitev odpornosti in ohranjanje genske raznovrstnosti, raziskave pa kažejo, da so mlade korale, vzgojene na ta način, zelo odporne na toplotni stres.

»Vsako drstenje je ključna in edinstvena priložnost za povečanje genetske raznolikosti upadajočih populacij koral na Bonaireju – in s to raznolikostjo pride večja odpornost,« pravi znanstvena uradnica RRFB Sanne Tuijten.

Znanstvena sodelavka RRFB Sanne Tuijten šteje koralne zarodke v petrijevkah, da bi ocenila uspešnost oploditve.

Ciljno usmerjena vzreja lahko spodbudi celoletna prizadevanja za obnovo in znatno pospeši naravno okrevanje, pravi RRFB, ki zdaj načrtuje nadaljnje takšno delo za ogrožene vrste, kot so stebrne, losje, jelenje in druge možganske korale.

RRFB pravi, da je s pomočjo 16 partnerskih potapljaških operaterjev z vsega otoka in ekipe prostovoljcev do danes na greben, ki meri več kot 65,000 kvadratnih metrov, presadil več kot 13,000 koral.

Njihov program za gojenje koral je bil razvit v sodelovanju z organizacijo za obnovo grebenov SECORE International, ki jo podpirata tako lokalna kot nizozemska vlada.

Drobne koralne ličinke pod UV-svetlobo svetijo zeleno, ko se naselijo na zvezdaste sejalne enote, orodje, ki se uporablja za spodbujanje naselitve mladih koralnih ličink na grebenu.

ReeFiesta privablja množice

Medtem se je več kot 200 ljudi 1. junija zbralo na sedmi letni ReeFiesti RRFB, ki je potekala v počastitev svetovnega dneva ozaveščanja o koralnih grebenih.

Dogodek je obsegal vodene potope in oglede s potapljanjem z masko za obnovo koral na 13 lokacijah za rast koral okoli Bonaireja in Klein Bonaireja, predstavitev dela RRFB, ki so jo vodili inštruktorji iz partnerskih potapljaških centrov, in večerni družabni dogodek.

Ekipa RRFB na ReeFiesti (Max Rouwenhorst)

Potapljači, potapljači z masko in osebje v letovišču Buddy Dive (Julian Beccari)

»Bilo je tako spodbudno videti podporo, navdušenje in skupni namen vseh, ki so bili letos vključeni v ReeFiesto,« je dejal Perri Rappaport, tehnik za obnovo grebenov pri RRFB.

»Posebej smo hvaležni našim partnerjem v potapljaški trgovini, sponzorjem in vsem, ki so se nam pridružili v vodi – oni so razlog, da je bil letošnji dogodek tako uspešen!«

