16-letni boj domačinov se obrestuje z MPA

Po 16 letih kampanj so lokalne skupnosti v severnem Portoriku končno dosegle svoj cilj – ustanovitev novega zaščitenega morskega območja (MPA) v velikosti 200 kvadratnih kilometrov.

Podvodni vrtovi Vega Baja & Manati sestavljajo obalni koralni grebeni, mangrove in morske trave, v katerih živi več kot 14 ogroženih vrst – vključno z velikim karibskim morskim kravam.

Območje gosti tudi mali ribolov in ekoturistično industrijo, skupnosti pa upajo, da bo ta selitev omogočila, da bodo njegove vode ostale cvetoč vir hrane in dohodka za lokalne družine že več generacij.

Rumeni hlastač (WCS © JP Zegarra)

"To je zmaga za ljudi," je dejal Ricardo Laureano iz Vegabajeños Promoting Sustainable Environmental Development (VIDAS). »Ti ekosistemi nas hranijo in ohranjajo kakovost našega življenja. Potrebovali smo 16 let trdega dela, od leta 2007, da smo prišli sem.

"V preteklih letih smo zbrali sosede, potrkali na vrata in angažirali lokalne in nacionalne voditelje, da bi poudarili kritično potrebo po zaščiti tega rezervata."

Zemljevid podvodnih vrtov MPA ob severni obali Portorika (WCS)

Gibanje za ohranjanje narave je vodila koalicija okoljskih skupin, ki jih je vodil VIDAS in podpirali mednarodni partnerji, kot je Društvo za varstvo prostoživečih živali (WCS), s sedežem v Bronx Zoo v New Yorku.

Od leta 2018 WCS sodeluje s Karibskim biološkim koridorjem (CBC), medvladno platformo, ki pokriva države Velikih Antilov, da bi pospešila ohranjanje morja v regiji.

Naslednji korak bo razvoj načrta soupravljanja MPA: »Naše sanje so, da Jardines soupravljajo ljudje, ki to najbolje poznajo – lokalne skupnosti,« je dejala Mariela Declet-Perez, vodja Potomci združeni za naravo, prilagajanje in trajnost (DUNAS).

Narobe obrnjena meduza Cassiopea (Lorenzo Mittiga / Ocean Image Bank)

»Prizadevamo si ustvariti sporazume o soupravljanju, ki uravnotežijo trajnostno rabo virov, ohranjanje, raziskave in eko-turizem. To bo trajalo nekaj časa, vendar smo predani podpori VIDAS in našim lokalnim partnerjem, da zagotovimo dolgoročni uspeh.«

»Drugim obalnim skupnostim po svetu je naše sporočilo jasno: nikoli se ne nehajte boriti za svoje ekosisteme,« pravi Laureano.

