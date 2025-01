MBE za potapljača naravovarstvenika Cunninghama

at 10: 34 am

Drugo ime, povezano s podvodnim svetom na kraljevem seznamu priznanj za novo leto 2025, je potapljačica Emily Cunningham, ki je bila imenovana za MBE za storitve za ohranjanje morja in obalne skupnosti.

Morski biolog iz Staffordshira je igral vidno vlogo pri ohranjanju oceanov tako v Združenem kraljestvu kot v tujini »od Antarktike do Amazonije«.

Vodila je razvoj dveh pionirskih projektov za ohranjanje obale, pri čemer je zagotovila več kot 5 milijonov funtov financiranja; je bil član odbora Marine Conservation Society; in vodil nacionalni program potapljaških raziskav, ki je prispeval k določitvi območij zaščite morja v Angliji.

Leta 2020 je bila imenovana za Globalni okoljski voditelj 30 pod 30, leta 2023 pa osvojil a Britanska nagrada Ženske prihodnosti.

Ko se je leto 2024 bližalo, je bilo tudi Cunninghamovo ime vključeno v poročilo ENDS Seznam moči 100 okoljskih strokovnjakov iz Združenega kraljestva, za katere se šteje, da so imeli največji vpliv v zadnjih dveh letih, "kot so jih imenovali kolegi, stranke in konkurenti".

Pregledovanje delfinov v Severnem Walesu (dr. Daniel Moore)

»Na univerzi sem se leta 2008 naučil potapljati in to mi je odprlo oči za čudeže podvodnega sveta, zlasti za čudovito življenje v britanskih morjih,« pravi Cunningham. »Prav ta izkušnja me je pripeljala do tega, da sem želel zaščititi in ohraniti morsko živalstvo Združenega kraljestva.

»Ohranjanje morja je več kot samo moje delo – to je moje življenje, strast in poslanstvo že več kot 20 let. Glede na obseg izzivov, s katerimi se sooča naš ocean, je to lahko težka in nehvaležna naloga, zato biti prepoznaven na ta način pomeni svet!

»Potapljaška skupnost je res posebna in rad sem del nje,« dodaja Cunningham, čigar projekti, načrtovani za leto 2025, so podrobno opisani na Instagram, Facebook in njeno spletno mesto.

Tudi na Divernetu: Britanska potapljačica je prejela nagrado Ženske prihodnosti, Zaščitnica morskega življenja naredi svoj pečat