Spoznajte Steva Backshalla – eno izmed mnogih nagrad Bite-Back!

Nagrade v vrednosti 10,000 GBP, vključno z izkušnjami zvezdnikov, izdelki in šolnino, lahko osvojite za 5 GBP v spletnem žrebanju ob praznovanju 20. obletnice Bite-Back Shark & ​​Marine Conservation.

Nagradna igra, ki je odprta od zdaj do 28. novembra 2024, bo pomagala ustvariti ključna sredstva za zaščito morskih psov v prihodnosti, pravi dobrodelna organizacija s sedežem v Združenem kraljestvu.

Na vrhu seznama nagrad so priložnost preživeti čas s televizijskim voditeljem o divjih živalih Stevom Backshallom, vadba z ekstremnim pustolovcem Aldom Kaneom, vožnja s kajakom skupaj s strokovnjakom za divje vode in potapljačem Salom Montgomeryjem ter klic Zoom s slavno "šepetalko morskim psom" Cristino Zenato.

»Nekatera najbolj cenjena podjetja v industriji potapljanja in potapljanja so hitro podprla dobrodelno organizacijo s čudovitimi nagradami, zaradi katerih je cena vstopnice v vrednosti 5 GBP vredna več kot le trepetanje,« pravi Bite-Back.

Nanaša se na Master Liveaboards, British Sub-Aqua Club, Midlands Diving Chamber, Go Freediving in Blue Shark Snorkel, ki so vsi podarili nagrade za izkušnje, medtem ko je slavni fotograf Alex Mustard podaril natis ter umetnika Scott Gleed in Olivier Leger podarili skulpturo in ilustracijo, da bi povečali denar za zbiranje sredstev.

Fourth Element je podaril opremo Ocean Positive, medtem ko je urarsko podjetje Nodus iz LA zagotovilo potapljaško uro. Dobrodelna organizacija med nizom nagrad ponuja tudi bivanje s 5* v hotelu Bankside v Londonu in družinski obisk safari parka Longleat.

»Bili smo preobremenjeni s podporo podjetij in posameznikov, ki jih resnično občudujemo in so nas podpirali na naši 20-letni poti, in vsem smo jim resnično hvaležni,« je dejal direktor kampanje Bite-Back Graham Buckingham.

»Čeprav smo izjemno ponosni na svoje dosežke v zadnjih dveh desetletjih – in smo izjemno navdušeni nad naslednjim poglavjem – ta nagradna igra ni projekt nečimrnosti. Predstavlja resnično rešilno bilko za naše delo in pomemben napredek pri globalni zaščiti morskih psov.

"Zato upamo, da bodo potapljači, potapljaški klubi in celo lovci na ugodne cene zgrabili nekaj vstopnic, da bo to izjemno uspešno."

Dobrodelna organizacija upa, da bo začela revolucionarno kampanjo za vključitev javnosti in povečanje podpore za zaščito morskih psov po vsem svetu, zbrani denar pa bo namenjen temu cilju.

Za sodelovanje v tekmovanju obiščite Spletno mesto Bite-Back. Nagrajenci bodo objavljeni 1. decembra 2024.

Tudi na Divernetu: Poživitveni odmerek za dobrodelno organizacijo Bite-Back za morske pse, Trgovci s plavuti morskega psa v Združenem kraljestvu so prekinjeni, DNK novice za britanske restavracije s plavuti morskega psa