Monty Hallsov projekt Big Blue Bag v teku

Monty Halls, potapljaški navdušenec, naravovarstvenik in voditelj, je obraz in ustanovitelj novega projekta državljanske znanosti, katerega namen je vključiti več ljudi v zbiranje podatkov o zdravju morja.

Njegova pobuda Velika modra vreča temelji na štirih protokolih ohranjanja, pri čemer vsaka vreča vsebuje vse, kar je potrebno za izvedbo štirih osnovnih postopkov vzorčenja.

Protokoli prostovoljcem vseh starosti omogočajo zbiranje informacij o onesnaženosti z mikroplastiko, biotski raznovrstnosti vrst, temperaturi vode in obalnih odpadkih. Podatki se nato prek specializirane aplikacije Coreo naložijo v globalno bazo podatkov z odprtim dostopom.

Pobuda Big Blue Bag je zasnovana tako, da vključuje prostovoljce vseh starosti

Za financiranje projekta je Halls sklenil partnerstvo z Fundacija HX, dobrodelne veje globalnega operaterja ekspedicijskih križarjenj HX Expeditions. Od letošnjega poletja naprej bo vsaka od petih ladij HX nosila veliko modro torbo (Big Blue Bag), ki bo gostom omogočila sodelovanje v projektu na več kot 250 destinacijah, vključno s severnim in južnim polom.

Fundacija HX, ki naj bi od svojega začetka leta 1.68 za ohranjanje narave donirala več kot 2015 milijona evrov, je zagotovila sredstva za začetek pobude Big Blue Bag z razvojem aplikacije Coreo in izdelavo 50 torb Big Blue Bag s souporabo blagovnih znamk, ki se delijo brezplačno. Projekt sponzorirata tudi otok Man in RED Paddleboards.

Enostavna znanost

»Ta pobuda je namenjena navdihovanju in izobraževanju ljudi, zlasti mlajše generacije, da se aktivno vključijo v reševanje problemov morskega okolja,« pravi Halls.

" Velika modra torba ponuja praktično in lahko razumljivo znanost, ki lahko vpliva na reševanje morskih in okoljskih vprašanj, ki negativno vplivajo na naše reke, vodne poti in obalna območja. Navdušeni smo, da lahko sprožimo to pobudo in opolnomočimo posameznike, da ukrepajo in spremenijo stvari.«

»Eno od poslanstev naše fundacije je podpirati projekte, ki pomagajo izobraževati in ozaveščati o naših vitalnih, a ranljivih ekosistemih,« pravi Gebhard Rainer, izvršni direktor HX in predsednik fundacije HX (na zgornji sliki z Montyjem Hallsom).

Projekt se je začel v Stornowayu

»Pobude, kot je Velika modra vreča, so močno orodje tako za izobraževanje kot za ukrepanje – verjamemo, da je moč v tem, da ljudi vključimo v dogajanje in jih spodbudimo k aktivnosti. To odpravlja ovire in posameznike navdihuje, da dosežejo pomemben vpliv.«

Pobuda se je začela v Stornowayu na plaži Garry s čiščenjem plaže v sodelovanju z okoljsko dobrodelno organizacijo. Zunanji Hebridi, Čista obalaPredsednica Janet Marshall je dejala: »Navdušeni smo, da smo prva skupina, ki je prejela veliko modro torbo. Naši otoki imajo nekatere najlepše plaže na svetu in naši neverjetni prostovoljci si zelo prizadevajo, da bi takšne tudi ostale.«

»Z Veliko modro vrečko imamo dostopna orodja za odkrivanje in deljenje več podatkov o okoljskih posledicah plastike, ki prihaja na naše obale, in za doseganje še večje spremembe.«

Šole, skupnosti in skupine za ohranjanje narave v Združenem kraljestvu so vabljene k prijavi. ena od 50 brezplačnih vrečk Big Blue Bags darovala fundacija HX.

