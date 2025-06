Lepe zaobljube 30×30 so 'kaplja v morje'

»Zgolj kaplja v vedru tega, kar obupno potrebujemo za zaščito oceana,« je potapljač Enric Sala, stalni raziskovalec National Geographica in ustanovitelj organizacije Pristine Seas, povzel izid tretje konference ZN o oceanih (UNOC3) v Nici, ki se je končala včeraj (13. junija).

Sala je kritiziral državo gostiteljico Francijo, ker je padla na zadnji oviri. »Moje pričakovanje za konferenco ZN o oceanih je bilo, da bom slišal veliko oblikovalcev politik govoriti o tem, kako pomembno je storiti stvari, ki so jih morali storiti.« ne še ni bilo opravljeno – in moja pričakovanja so bila izpolnjena,« je dejal.

„Nekaj ​​vlad je resnično spremenilo stanje vode, zlasti tiste, ki ustvarjajo nova močno ali popolnoma zaščitena morska območja. Vendar je gostiteljica Francija zamudila epsko priložnost, da bi prevzela vodilno vlogo pri ohranjanju oceanov.“

»To je bil francoski trenutek, toda namesto da bi naredili pljusk, so njeni voditelji še naprej dovoljevali ribolov z vlečnimi mrežami pri dnu na območjih oceana, ki so bila namenjena zaščiti.«

Francoski predsednik Emmanuel Macron je, kot bi lahko pričakovali, konferenco UNOC3 videl precej drugače. Izrazil je optimizem glede napredka pri varovanju oceanov in dejstva, da se je konference udeležuje približno 50 svetovnih voditeljev, v primerjavi z 20 na UNOC2 v Lizboni leta 2022 (prva konferenca o oceanih je bila leta 2017 v ZDA).

Francoski predsednik Emanuel Macron na UNOC

Macron je poudaril bližajočo se ratifikacijo dolgo razpravljanega sporazuma Pogodba o odprtem morju kot »zgodovinski mejnik«. Pogodba, katere cilj je varovanje morske biotske raznovrstnosti v mednarodnih vodah, je prejela zadostno podporo, da je začela veljati v začetku leta 2026, je dejal, in predstavlja prvi mednarodni okvir za urejanje in upravljanje odprtega morja.

Pogodbo je že ratificiralo enainpetdeset držav, 15 pa se jih je zdaj zavezalo, za uveljavitev pa je potrebnih le še 60 podpisov.

Macron je poudaril tudi pomen večstranskega sodelovanja in potrebo po moratoriju na globokomorsko rudarjenje, ki ga je označil za "blazno norost".

Napoved novih zaščitenih morskih območij (MPA), ki je sovpadala s konferenco, je bila dobrodošla, vendar so številke poudarile meje mednarodnih ambicij, je dejal Sala.

»Ti narodni morski parki nam bodo pomagali doseči cilj zaščite 30 % oceana do leta 2030,« je dejal. »Edina težava je, da se ne moremo postopoma prebiti do 30×30. Moramo tekmovati. Da bi dosegli ta cilj, moramo vsak dan ustanoviti 85 novih zaščitenih morskih območij – in te rezervate je treba strogo varovati.«

Ta številka se je pojavil v študiji objavljeno tik pred konferenco pri Dynamic Planet in National Geographic Pristine Seas.

Da bi zapolnili vrzel med trenutnimi 8 % svetovnega oceana, ki je pod neko obliko zaščite, in 30 %, bi bilo treba samo v obalnih regijah ustanoviti približno 190,000 majhnih zaščitenih morskih območij (MPA) in dodatnih 300 velikih MPA v oddaljenih, priobalnih območjih, navaja poročilo.

Korak naprej

Na UNOC3 je bil dosežen splošni dogovor o povečanju zaščitenih morskih območij (MPA) za približno tretjino, s čimer bi se globalna pokritost povečala na približno 12 %.

Samoa je napovedala devet novih popolnoma zaščitenih zaščitenih morskih območij, ki pokrivajo 36,000 kvadratnih kilometrov oceana. Marshallovi otoki so atola Bikar in Bokak že v začetku leta razglasili za nacionalna morska rezervata, prva v državi.

Francoska Polinezija se je zavezala, da bo zaščitila približno 23 % svojih voda, vključno z dvema novima močno zaščitenima zaščitenima območjema v bližini otokov Society in Gambier, ki bosta prepovedala vse ekstraktivne dejavnosti, kot sta ribolov in rudarstvo.

Potapljanje v enem od devetih novih zaščitenih morskih območij Samoe (Joe Lepore / Waitt Institute)

Kolumbija je napovedala zaščito dveh oddaljenih koralnih grebenov v Karibskem morju, ki sta znana po raznolikem morskem življenju. Njeno novo zaščiteno morsko območje Serranilla in Bajo Nuevo pokriva površino 3,800 kvadratnih kilometrov.

Tanzanija je v biotsko raznovrstnih vodah ob otoku Pemba določila dve novi zaščiteni morski območji, ki skupaj obsegata približno 1,300 kvadratnih kilometrov, vključno s koralnimi grebeni, morskimi travami, mangrovami in ogroženimi habitati morskih psov in skatov.

Grčija in Španija sta na konferenci razglasili zaščito za četrtino svojih nacionalnih voda, Brazilija pa je napovedala, da bo ustanovila dodatna zaščitena morska območja.

Kolumbijska Serranilla & Bajo Nuevo MPA

Koalicija držav, ki pozivajo k moratoriju na globokomorsko rudarjenje, se je povečala s 34 na 37, pri čemer so celo nepodpisnice, kot je Kitajska, izrazile nasprotovanje nereguliranemu rudarjenju na morskem dnu. Konec aprila je ameriški predsednik Donald Trump, ki se konference ni udeležil, prekinil mednarodne rede s podpisom izvršnega odloka za pospešitev globokomorskega rudarjenja.

Medtem je 95 držav, vključno z vsemi članicami EU, izdalo skupno deklaracijo, v kateri podpira globalni cilj zmanjšanja proizvodnje in uporabe plastike. V deklaraciji so pozvali tudi k okoljsko primerni zasnovi, prepovedi škodljive plastike in finančnemu mehanizmu za podporo izvajanju.

Vodilne ladje svetovne obnove

ZN so imenovali svoje prve »vodilne projekte za obnovo sveta«, katerih cilj je obnoviti skoraj 5 milijonov hektarjev morskih ekosistemov v Aziji, Afriki in obeh Amerikah. Projekti vključujejo obnovo koralnih grebenov v Mozambiškem prelivu in obnovo otokov v Mehiki.

Zaveze Združenega kraljestva na konferenci so vključevale uvedbo zakonodaje za ratifikacijo Pogodbe o odprtem morju, povečanje 4 milijonov funtov v Svetovni sklad za koralne grebene, 2.8 milijona funtov za pomoč malim otoškim državam pri izgradnji trajnostnega modrega gospodarstva ter podporo ohranjanju morskih psov in skatov.

Združeno kraljestvo je začelo tudi trimesečno posvetovanje o prepovedi ribolova z vlečnimi mrežami pri dnu v 41 zaščitenih morskih območjih, ki pokrivajo 30,000 kvadratnih kilometrov.

»Če se s konference ZN o oceanih ta teden izcimi eno sporočilo, bi moralo biti tole: zaščitena morska območja, ki dovoljujejo škodljive dejavnosti, kot je industrijski ribolov, so zaščitena le na ime,« je dejal Enric Sala.

»Znanost nam kaže, da največje koristi za prehransko varnost, biotsko raznovrstnost in podnebje dosežemo z zaščitenimi morskimi območji, če so ta strogo zaščitena in nadzorovana. Zaščita ne more biti neobvezna.«

