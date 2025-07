Na dobro nogo: Islandija se dobro odreže kitom

Islandija je bila v zadnjih letih deležna slabega slovesa zaradi slabega ravnanja s kiti – toda po besedah ​​islandskega pripovedovalca zgodb o oceanih in ilustratorja za ohranjanje narave Stefana Yngvija Peturssona ta sloves države, ki ni prijazna do kitov, postaja vse bolj zastarel.

»Leto 2025 se izkazuje za leto, ko Islandci aktivno rešujejo kite, namesto da bi jih ubijali,« pravi Petursson, čigar profesionalno ime je Styngvi.

»V preteklih tednih smo na Islandiji videli dva nasedla kita – orko so domačini ohranjali pri življenju, dokler se ni vrnila plimovanja. Uspelo ji je odplavati nazaj, žal pa jo je bolezen priklicala nazaj. Toda predanost in prijaznost sta ostali očitni.«

Stefan Yngvi Petursson z eno od svojih stvaritev (Styngvi)

Ta incident se je zgodil v noči 10. junija v Grafarvogurju v Reykjaviku. Domačini in reševalci so ostali z orko čez noč in jo zmočili z rjuhami. Do zgodnjega jutra je žival spet začela plavati, vendar je ostala obtičala.

Reševalne ekipe so počakale na naslednjo plimo in okoli 5. ure 11. junija so orko s čolni uspešno rešile iz zaliva. Sčasoma je varno priplavala v zaliv Faxafloi, čeprav so jo morali nekaj dni pozneje, potem ko so jo ponovno nasedli pri Kjalarnesu, evtanazirati.

Masovno nasedanje

Styngvi nato navaja množično nasedanje 70 kitov pilotov, »kjer so se Islandci združili in vsakega posameznega kita pospremili nazaj na morje. Ta dejanja povedo več kot kateri koli protest: Islandcem je mar. Kitom ne želimo nič hudega.«

Ta epizoda, ki že velja za eno najuspešnejših množičnih reševanj kitov v zgodovini Islandije, se je začela v bližini pristanišča v Olafsfjorourju na severu otoka, ko so kiti piloti domnevno lovili skuše, a so se zaradi dezorientacije ujeli v plitvini.

Domačini, reševalci in prostovoljci iz bližnjih mest so prihiteli na kraj dogodka in si ves dan in večer prizadevali za uspešen izid. »Ko je bilo konec, smo stali v strahospoštovanju – nikoli nisem pričakovala, da bodo vsi odplavali,« je dejala ena od reševalcev, Lara Stefansdottir.

Opazovanje kitov

Glede lova na kite Styngvi pravi: »To je že drugo leto zapored brez enega samega ubitega kita na Islandiji. Pravzaprav je eden od kitolovcev pred kratkim dal svojo ladjo naprodaj in morda, samo morda, smo priča začetku konca kitolova.«

Od leta 2025 ima dovoljenje za lov samo Hvalur hf. fin in male kite na Islandiji. Podjetje je leta 2024 in zdaj leta 2025 zavrnilo lov zaradi gospodarskih pritiskov in upadajočega povpraševanja na Japonskem, ki je bil njegov glavni izvozni trg.

Neodvisna anketa za vlado iz leta 2023 je pokazala, da 51 % Islandcev nasprotuje kitolovu, kar je več kot 42 % leta 2019. Aktivna podpora se je zmanjšala na 29 %, pri čemer je bilo najmočnejše nasprotovanje med mlajšimi, zlasti tistimi, starimi od 18 do 29 let.

Poraba kitovega mesa se je na Islandiji močno zmanjšala, demonstracije proti kitolovu pa so postale pogostejše in vidnejše, podpirajo pa jih vplivne osebnosti, kot je pevka Björk. Opazovanje kitov ima vse večjo vlogo v islandski turistični industriji.

Kozmični kiti (Styngvi)

Trenutno živi na Češkem, Styngvi ustvarja vizualne podobe kampanj po meri, dizajne in ilustratorske storitve za etične kampanje, poleg tega pa je tudi potapljač. »Veliko navdiha za moja umetniška dela izvira iz raziskovanja podvodnega sveta,« je povedal Divernet.

Če se je odnos do kitov na Islandiji po številnih lažnih zorah končno obrnil v pozitivno smer, bi to ocenil kot dobrodošel izid za okoljsko kampanjo, ki je najbližje domu. »Tokrat se zdi drugače,« pravi.

