PADI poziva k vsestranskemu prizadevanju za teden AWARE

Ta teden v podcastu je ameriški zvezni sodnik odredil prva plačila odškodnin za stroške, nastale zaradi smrti 34 ljudi, ki so umrli, ko je leta 2019 zajel požar na kalifornijski potapljaški ladji Conception – čeprav je njen kapitan Jerry Boylan v položaju. plačati račun ostaja nejasno. Zibelke za mladiče koral, ki so zasnovane za frustracijo zobatih plenilcev, kot so papige, bi lahko uporabili kot del prizadevanj za sanacijo grebenov, ki so jih prizadeli motnje, kot je beljenje koral. Potapljaški muzej v Gosportu je bil leta 2024 zaprt zaradi obnove svoje »vlažne stavbe II. stopnje*«, vendar ima ambiciozne načrte za ponovno odprtje od naslednjega junija, bolj suhega in z novimi razstavami.





