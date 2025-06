Princ William je optimističen glede prihodnosti oceanov

William, valižanski princ, ki skupaj z ženo Kate in zdaj najstarejšim sinom Georgeem uživa v potapljanju, je opisal, da je optimističen glede prihodnosti svetovnih oceanov – če bodo takoj sprejeti odločni ukrepi.

Govor ob svetovnem dnevu oceanov ZN na forumu o modrem gospodarstvu in financah v Monaku, ki je potekal pred konferenca ZN o oceanu v Nici, ki se začne jutri (9. junija), je princ dejal, da je za mnoge ocean kraj, kjer »se ustvarjajo nekateri naši najsrečnejši spomini, kjer smo raziskovali čudesa naravnega sveta«.

»Vsi smo se zanašali na njegovo veliko obilje za hrano in preživetje, pa vendar se prepogosto zdi oddaljeno in odklopljeno od našega vsakdanjega življenja, zaradi česar pozabimo, kako pomembno je v resnici.«

»Naraščajoče temperature morja, onesnaževanje s plastiko in prekomerni ribolov obremenjujejo te krhke ekosisteme ter ljudi in skupnosti, ki so od njih najbolj odvisne,« je dejal princ William.

William, Kate in morski pes dojilja z otoka South Water Caye v Belizeju leta 2022.

»Kar se je nekoč zdelo kot obilen vir, se pred našimi očmi zmanjšuje. Vsi bomo prizadeti in vsi smo odgovorni za spremembe, tako negativne kot pozitivne, vendar je še vedno čas, da skupaj obrnemo to situacijo.«

Glede na »ambiciozno« globalno zavezo o zaščiti 30 % kopnega in morja do leta 2030 je opozoril, da se »leto 2030 hitro bliža in da je v celoti zaščitenih le 17 % kopnega in le 3 % oceanov«.

»Ta izziv je takšen, s katerim se še nismo soočili, vendar ostajam optimist,« je zatrdil princ. »Verjamem, da imata nujnost in optimizem moč sprožiti ukrepe, potrebne za spremembo poteka zgodovine.«

"Sem optimist, ker kot ustanovitelj Nagrada Earthshot, Vidim neverjetne primere idej, inovacij in tehnologij, ki izkoriščajo moč oceana, hkrati pa varujejo njegovo vitalnost.“

Primeri posnetkov Zemlje

Preince William je omenil štiri dobitnike nagrade Earthshot in finaliste, ki so bili prisotni v občinstvu. O Samu Teiherju in Gatorju Halpernu iz Coral Vita Dejal je: »Njihova ekipa je pionir visokotehnoloških metod za gojenje koral do 50-krat hitreje kot v naravi in ​​izboljšanje njihove odpornosti na vplive podnebnih sprememb.«

»Po osvojitvi nagrade Earthshot so financirali obsežen projekt obnove ob obali Velikega Bahama, pri čemer so sodelovali z lokalnimi strokovnjaki iz skupnosti, da bi vzgojili več kot 20,000 koral. Zdaj se osredotočajo na širjenje svojih hitro rastočih koral na nova geografska območja in s tem spodbujajo turizem na območja s svežimi koralnimi grebeni.«

Pohvalil je tudi Douglasa Martina, ustanovitelja škotskega biotehnološkega podjetja MiAlge »Njegovo delo v zadnjih šestih mesecih za odpravo odvisnosti od divje ulovljenih rib kot primarnega vira omega-3 maščobnih kislin je rešilo 2.54 milijona divjih rib, recikliralo dovolj odpadne vode za napolnitev 300 olimpijskih bazenov in preprečilo ogromne količine COXNUMX.« 2 emisije.

»Samo ena tona njihovih alg proizvede toliko omega-3 maščobnih kislin kot 620,000 rib. MiAlgae ni le alternativna prehrana, temveč podnebna tehnologija. Gre za ohranjanje oceanov in trajnostne prehranske sisteme v velikem obsegu.«

Enric Sala se potaplja na Palau (Manu San Félix / National Geographic)

Enric Sala iz National Geographica Neokrnjena morja je bil opisan kot močan zagovornik znanstvenih koristi zaščitenih morskih območij. »Ko skupnosti varujejo morska območja, se ribji staleži obnovijo, zdravje oceanov se izboljša in dobiček sosednjih skupnosti se poveča,« je dejal princ William.

»Pristine Seas je že pomagal vzpostaviti 29 največjih zaščitenih morskih območij na svetu, ki pokrivajo območje, več kot dvakrat večje od Indije. Enric je tudi del ekipe, ki stoji za neverjetnim novim filmom sira Davida Attenborougha [Ocean]. To je najbolj prepričljiv argument za takojšnje ukrepanje, kar sem jih kdaj videl.

Attenboroughov navdih

Sir David Attenborough (Keith Scholey ©Silverback Films & Open Planet Studios)

»Gledanje, kako človeška dejavnost čudovite morske gozdove spreminja v puste puščave na dnu naših oceanov, je preprosto srce parajoče,« je nadaljeval princ. »Za mnoge je to nujen poziv k prebujanju glede tega, kaj se dogaja v naših oceanih, vendar to ne more biti več stvar, ki jo je treba pozabiti.«

»Kot vedno nas sir David pušča z občutkom optimizma, da še ni vse izgubljeno. Verjame, da so spremembe mogoče.«

»Ukrepajmo skupaj, nujno in optimistično, dokler imamo še možnost. Za prihodnost našega planeta, za prihodnje generacije, moramo prisluhniti besedam sira Davida Attenborougha: Če rešimo morje, rešimo naš svet.«

