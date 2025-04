Koralni projekt ReefSeed pozdravili na Maldivih

at 9: 02 am

Sistem za obnovo koralnega grebena, ki ga je mogoče spakirati in enostavno prevažati med oddaljenimi območji, se na Maldivih med sezono drstenja koral preizkuša.

Projekt ribogojstva ReefSeed je rezultat sodelovanja med Avstralski inštitut za pomorske znanosti (AIMS), na Inštitut za morske raziskave na Maldivih (MMRI) in avstralska nacionalna znanstvena agencija CSIRO.

Prenosni sistem preizkušajo glede njegove sposobnosti, da pomaga koralnim grebenom pri popravljanju in okrevanju na otoku Maniyafushi v atolu Južni Male, v času leta, ko se razmnožujejo številne vrste koral.

Snopi koralnih jajčec in semenčic se zbirajo na površini rezervoarja ReefSeed (AIMS / Carli Randall)

"Ker se podnebje segreva, je izguba koral zaradi beljenja koral globalna težava in na žalost koralni grebeni na Maldivih niso bili imuni," je povedal sovodja ReefSeed dr. Muhammad Azmi Abdul Wahab, znanstvenik za razmnoževanje koral in ribogojstvo AIMS.

"Vznemirljivo je videti naše kolege, kako izvajajo to usposabljanje in z nami delijo svoje znanje in izkušnje o maldivskih koralah."

AIMS je že usposobil več biologov in tehnikov MMRI za uporabo sistema ReefSeed med sezono drstenja koral na Velikem koralnem grebenu oktobra lani.

Na Maldivih so znanstveniki in tehniki iz obeh organizacij zbirali korale, da bi jih prenesli v sistem ReefSeed, pripravljen na sezono, ki traja več mesecev. Snopi koralnih jajčec in semenčic so bili oplojeni in vzgojeni v ličinke, preden so jih naselili in prenesli na grebene na posebej zasnovanih keramičnih napravah.

Carly Randall iz AIMS se pogovarja z gosti dneva odprtih vrat ReefSeed na Maldivih (AIMS / Crystle Wee)

"ReefSeed nam je dal upanje pri obnovi grebenov, ki so se soočili z ogromnim stresom zaradi beljenja in vplivov podnebnih sprememb," je povedala direktorica MMRI Khadeeja Ali. "Ta pobuda naredi obnovo koralnega grebena razširljivo in podpira obnovo koralnih grebenov z gensko raznolikimi koralami."

Povedala je, da je pobuda "znatno okrepila" zmogljivost MMRI za izvajanje in izboljšanje programov obnove koralnega grebena. "Z obsežno uporabo tehnologije ReefSeed upamo, da bo mogoče doseči novo dobo učinkovite in trajnostne obnove koralnega grebena."

Avstralski visoki komisar za Maldive David Jessup z maldivskim ministrom za ribištvo in oceanske vire Ahmedom Shiyamom (Ministrstvo za ribištvo in oceanske vire / Naaish)

»Od leta 2020 sodelujemo z MMRI na Maldivih pri usposabljanju lokalnih skupnosti o tehnikah obnove koral z uporabo spolno proizvedenih koralnih ličink,« je povedal višji raziskovalec CSIRO dr. Christopher Doropoulos.

»Nekatero usposabljanje vključuje zbiranje informacij o procesih na grebenih, kot je čas razmnoževanja koral; drugo usposabljanje vključuje praktično uporabo restavratorskih tehnik, vse pa je objavljeno v prosto dostopnih standardne operativne postopke.

"Sodelovanje z AIMS in MMRI za nadaljnji razvoj prenosnih ribogojnih sistemov prek sistema ReefSeed dodaja nov pristop k naboru orodij za obnovo."

Andrea Severati iz AIMS z gosti dneva odprtih vrat ReefSeed (AIMS / Crystle Wee)

Projekt in sodelovanje sta bila marca predstavljena na dogodku ob dnevu odprtih vrat na Maldivih, ki so se ga udeležili maldivski politiki in javni uslužbenci, avstralski visoki komisar za Maldive in predstavniki nevladnih organizacij.

Dan odprtih vrat (Ministrstvo za ribištvo in oceanske vire / Naaish)

"Ko gremo naprej s projektom ReefSeed, je jasno, da je prihodnost naših koralnih grebenov v naših rokah," je komentiral minister za ribištvo in oceanske vire Maldivov Ahmed Shiyam. "S sodelovanjem lahko obnovimo, kar je bilo izgubljeno, zaščitimo, kar ostane, in zagotovimo, da bodo prihodnje generacije Maldivcev in obiskovalcev lahko še naprej uživale v naših osupljivih koralnih grebenih."

ReefSeed uporablja znanost in tehnologijo, razvito v okviru avstralskega vladnega programa za obnovo in prilagajanje grebenov, in mu je mednarodna organizacija G2.3 Coral Research & Development Accelerator Programme dodelila 1.8 milijona avstralskih dolarjev (20 milijona funtov) v treh letih.

Tudi na Divernetu: MOTIVIRANA Z MODRO SVETLOBO: SPOZNAJTE HODEČO KORALO, PROŽNI KORALNI ŽEPKI RAZVESELJUJO RAZISKOVALCE, VELIKO POVEČANJE ODPORNOSTI NA TOPLOTO S SECOREJEVIMI SUPER-CORALS, ZNANSTVENIKI ODKRIVAJO KORALE, ODPORNE NA TOPLOTO, SKRITE NA VIDU, GORNJE ZAZNAVANJE GREBENOV ODPRAVI UGIBANJE PRI OBNOVI KORAL