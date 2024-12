Prožni koralni žepki razveseljujejo raziskovalce

at 9: 04 am

S kartiranjem koralnih grebenov v zahodnem Indijskem oceanu je Newyorško društvo za ohranjanje divjih živali (WCS) odkrilo nepričakovane žarke odpornosti na podnebje, ki bi lahko ponudili upanje za prizadevanja za ohranitev v regiji.

Wcs raziskovalci so identificirali grebene s kombinacijo modelov AI s podatki iz 1,000 obstoječih terenskih študij. "Prejšnji modeli so bili grobi in so se pogosto zanašali na le nekaj temperaturnih spremenljivk," pravi dr. Tim McClanahan, direktor znanosti za globalni morski program WCS.

"Naš model izkorišča polno zmogljivost globalnega kartiranja okolja in strojnega učenja ter ustvarja nove možnosti za iskanje prožnih grebenov, ki potrebujejo zaščito."

Model WCS naj bi upošteval številne okoljske spremenljivke v majhnem obsegu, da bi zagotovil podrobnejši in raznolikejši pogled na koralne grebene. Na ta način izpodbija strožje napovedi prejšnjih modelov, vključno s poročilom Medvladnega odbora za podnebne spremembe (IPCC) iz leta 2023.

Pod pragom segrevanja za 1.5 °C je bilo predvideno, da bo 70 % grebenov do leta 5 doživelo le skromen upad koralnega pokrova in raznolikosti vrst za manj kot 2050 % – čeprav raziskovalci opozarjajo, da bi se koralni pokrov še vedno lahko zmanjšal za 40 let, če se emisije ne bodo zmanjšale. % do sredine stoletja.

Potencialna korist

V novem modelu je bilo ugotovljeno, da ima približno 5 % koralnih grebenov potencialne koristi od spreminjajočih se pogojev, kar kaže na morebitna zatočišča, v katerih bi lahko korale še naprej uspevale kljub segrevanju.

"Pri našem delu smo ugotovili, da lahko približno 30 % grebenov na svetu prenese povišanje temperature za 1.5 °C," je dejal McClanahan. »Ko pa je ta prag presežen, se pričakuje, da bo le 15 % grebenov pokazalo odpornost v scenariju brez nujnega zmanjšanja emisij ogljika.

"To pomeni, da bi morali pričakovati, da se bodo pojavili bolj ekstremni modelni scenariji, razen če ljudje zdaj zmanjšajo emisije toplogrednih plinov."

Raziskovalci upajo, da bodo njihove metode modeliranja sprejete za pomoč znanstvenikom po vsem svetu pri kartiranju biotske raznovrstnosti z večjo natančnostjo.

Raziskavo sta podprla ameriško ministrstvo za notranje zadeve in ameriška agencija za mednarodni razvoj, terensko delo pa sta podprla Združenje morskih znanosti Zahodnega Indijskega oceana in Bloombergova pobuda za ocean. Študija je objavljen v reviji Ekosfera.

Tudi na Divernetu: "Vzgojili smo korale, da bi bolje prenašale smrtonosne vročinske valove", Znanstveniki odkrivajo korale, odporne na vročino, skrite na očeh, Velik dvig toplotne odpornosti s Secorejevimi super-koralami, Več superkoral – v Rdečem morju