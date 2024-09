Odlog za morskega psa, ko se Maldivi obračajo na parangale

Strahovi, da naj bi se Maldivi odrekli svojemu težko pridobljenemu slovesu glede zaščite morskih psov in raž, tako da so znova sankcionirali uničujoč ribolov s parangali, so bili izpodbijani.

Po kampanji mednarodnih znanstvenikov in javnosti, ki jo podpira lastni trajnostni ribolov tunov na Maldivih, naj bi predsednik Mohamed Muizzu osebno posredoval. Odločil se je, da ne bo nadaljeval s ponovno izdajo dovoljenj za ribolov s parangali, ki bi lahko ogrozila možnosti za preživetje ranljivih ciljnih in prilovnih vrst.

Sredi avgusta Divernet objavil članek Načrti Maldivov za ribolov s parangali ogrožajo ugled zagovornika morskih psov, ki pojasnjuje, da so znanstveniki in naravovarstveniki pozvali vlado glavne potapljaške destinacije, naj ponovno razmisli o osnutku uredbe, ki bi dovolila iztovarjanje prilova morskih psov in raž. Predlagalo je tudi, da bi potapljači morda razmislili o podpisu peticije o vprašanje.

Ribolov s parangali bi povečal pritisk na populacijo tunov od lokalnih malih ribičev na Maldivih.

"Ribolov tunov enega za drugim je ponosna maldivska tradicija, ki jo je mogoče izslediti več sto let nazaj," pravi Callum Roberts, profesor ohranjanja morja na Univerzi v Exeterju in raziskovalec koral na Maldivih. »Le malo krajev lahko dokaže tako izjemno dolgoročno trajnost.

"Z zavračanjem učinkovitejših in uničujočih metod ribolova Maldivi drugim državam kažejo boljšo pot do uravnoteženja dohodka od ribolova z zdravjem oceanov in zaščito narave."

Škodljivi učinki

Čezmorska plovila so začela loviti s parangali na Maldivih leta 1985. Ta praksa je bila prepovedana leta 2010, a ponovno odprta naslednje leto, preden je vlada leta 2019 zaradi nadaljnjih nepravilnosti prenehala izdajati nova dovoljenja.

Zaskrbljenost se je pojavila, ko je Ministrstvo za ribištvo in oceanske vire nedavno objavilo, da pripravlja nove smernice za urejanje prakse, ker meni, da lahko ribolov rumenoplavutega in veleokega tuna ter mečarice ustvari znatne prihodke za lokalno ribištvo, ne da bi pri tem povzročil kakršne koli škodljive učinke. .

Okoljski organi na Maldivih in zunaj njih so izrazili zaskrbljenost zaradi škodljivih učinkov, ki jih ima takšna poteza na okolje in gospodarstvo – in izrazili možnost ukrepanja s strani Evropske unije.

Raže bi ogrozila tudi vrnitev na parangale (Simon Hilbourne / Ocean Image Bank)

"Več kot 100 mednarodnih znanstvenikov je podprlo kampanjo, ki so jo vodile lokalne in mednarodne naravovarstvene nevladne organizacije, lokalni ribiči in turistične skupine, in so sopodpisali pismo vladi, v katerem so izrazili zaskrbljenost zaradi ponovne izdaje dovoljenj," pravi britanska dobrodelna organizacija za ohranjanje oceanov Fundacija Blue Marine. "Kampanja je ganila širšo javnost, s 30,000 podpisi peticije v samo štirinajstih dneh."

'Pametna intervencija'

"Lov s parangali bi povzročil smrt neštetih dragocenih morskih bitij, vključno z morskimi psi, želvami, ražami in morskimi pticami, kar bi škodovalo turistični znamki Maldivov in ugledu njihovega ribolova tunov," je izjavil Maldives Ocean Alliance lokalnih okoljskih organov.

MOA se je povezala z Maldivsko zvezo ribičev rumenoplavutega tuna, da bi sprožila peticijo, ki je mednarodno skupnost pozvala, naj vlado seznani z ekološkimi, gospodarskimi in uglednimi posledicami ribolova s ​​parangali.

"Čestitamo predsedniku za njegovo modro posredovanje," je izjavil MOA. »Uničujoče ribolovne prakse, kot je ribolov s parangalom, ne prispevajo le k prelovu, temveč bodo uničile tudi identiteto in ekonomsko stabilnost naših ribičev in njihovih družin. Zahvaljujemo se predsedniku, da je prisluhnil našim skrbem in razveljavil to odločitev v korist mnogih, namesto nekaj vplivnih skupin.«

»Čas je, da mednarodna skupnost dejavno prizna Maldivom njihovo zavezanost ljudem in naravi, podpira maldivske ribiče z nakupom njihovega trajnostnega tuna, ulovljenega na vrvico, ter s tem, da mednarodne vlade pregledajo trgovinske sporazume glede na visoko trajnost Maldivov. etos,« pravi Blue Marine Foundation.

