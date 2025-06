Sir David se spominja grozljive izkušnje s potapljaško čelado

at 9: 56 am

Sir David Attenborough pri svojih 99 letih ostaja s svojim novim dokumentarcem še vedno aktualen. Ocean pretakanje hkrati z konferenca ZN o oceanu se začne danes (9. junija) v Nici.

Vendar se zdi, da izkušeni strokovnjak za prostoživeče živali in naravovarstvenik morda nikoli ne bi užival v svoji bleščeči karieri, če bi zgodnje zunanje oddajanje dobilo drugačen tok.

V nedavno posnetem pogovoru z Williamom, valižanskim princem, v londonski Royal Festival Hall za promocijo filma je Attenborough prikazal, kaj se je zgodilo skoraj 70 let prej, ko je prvič preizkusil potapljaško čelado pred kamero – na avstralskem Velikem koralnem grebenu za BBC.

Ko si je pomeril čelado v obliki akvarija, ki so mu jo podarili, ga je princ opozoril, da je morda ne bo mogel sneti.

Attenborough s svojim intervjuvancem, princem Williamom

»Čudno je to početje,« se je strinjal sir David, ko si je snel čelado, »in ko sem si jo prvič nadel, sem nenadoma začutil, da se tukaj bliža voda,« je dodal in pokazal na usta.

„Pomislil sem si: 'To ne more biti prav.' In ko se je razširilo okoli [njegovih nosnic], sem si mislil: 'Jaz sem Preverite 'To ni prav.' In seveda, če imaš to stvar privita nase, ne moreš dihati, niti se ne moreš slišati – veš, spravi jo z mene!'

Na srečo je pravočasno obvestil vodnike o svoji stiski, toda neusmiljeni direktor je nato zahteval, da mu Attenborough da čelado, da bi lahko pokazal njeno pravilno uporabo.

„Rekel sem: 'To je napaka.' Rekel je: 'Ne, glej, daj no!' Nadel si ga je in vesel sem, da lahko rečem, da je šel pod vodo in prišel ven še hitreje kot jaz, ker tam je pravzaprav napaka na stvari.”

Novi svet

Princ William je pripomnil, da je moralo biti za Attenborougha fascinantno, da se je potapljal v času, ko je bilo o podvodnem svetu znanega razmeroma malo, in da je bil eden prvih ljudi, ki so ga lahko videli in o njem govorili.

"Ko je Cousteau izumil akvalung in masko za obraz-"Maska, to je bil trenutek, ko si se nenadoma preselil v nov svet,« se je strinjal Attenborough. »Letel si skupaj z ribami, kar je bila izjemna izkušnja, in ribe seveda nate niso reagirale, ker še nikoli niso videle česa podobnega tebi.«

»Podvodni snemalci so fantastični. Mislim, da so ljudje, ki so pod vodo dejansko srečnejši kot na kopnem.«

Ko je princ William vprašal Attenborougha o stanju oceanov, je odgovoril: »Grozno je, da je to skrito pred vami, pred mano in večino ljudi.«

»Ko sem prvič videl posnetke, posnete za ta film, sem bil zgrožen nad tem, kaj smo naredili z globokim oceanskim dnom. To je preprosto neizrekljivo grozno.«

»Če bi na kopnem naredili karkoli podobnega, bi se vsi ogorčili. Če bo ta film kaj naredil, če bo le premaknil ozaveščenost javnosti, bo zelo pomemben. Lahko le upam, da bodo ljudje, ki si ga bodo ogledali, spoznali, da je treba nekaj storiti, preden uničimo ta veliki zaklad.«

Ocean si ga je mogoče ogledati v kinodvoranah, zdaj pa ga je mogoče predvajati na Disney+, Hulu in National Geographicu.

Tudi na Divernetu: Princ William je optimističen glede prihodnosti oceanov, Oster Attenboroughov film obsoja ribolov z vlečnimi mrežami v zaščitenih morskih okoljih, Papirnati parki: "Dve tretjini MPA neučinkovitih"