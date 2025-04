Trump z ukazom o 'piratskem rudarjenju' v globokomorskih vodah izžareva odbojnost

at 10: 16 am

Predsednik Donald Trump je izdal izvršilno odredbo, ki ameriški nacionalni upravi za oceane in atmosfero (NOAA) nalaga izdajo dovoljenj za globokomorsko rudarjenje ameriškim podjetjem.

Ta poteza zaobide avtoriteto Mednarodne agencije za morsko dno (ISA), agencije, povezane z ZN, ki razmišlja o standardih za urejanje vseh mednarodnih poskusov rudarjenja v tako občutljivem ekosistemu, kot je globok ocean.

Okoljski aktivisti so obsodili enostransko dejanje kot dejanje, ki temelji na napačnem in zastarelem poslovnem primeru – nekateri trdijo, da bo Kitajska tista, ki bo največ pridobila s to odločitvijo.

Globokomorskega rudarjenja v komercialnem obsegu trenutno ni, vendar je znano, da je globokomorsko dno onkraj teritorialnih voda, zlasti v Tihem oceanu, potencialni vir kovin, kot so nikelj, kobalt, mangan in baker.

"S tem izvršnim ukazom predsednik utira pot odpornosti dobavne verige in uspešni domači predelovalni industriji," je trdil Erik Noble, glavni namestnik pomočnika ministra za trgovino pri NOAA, ki je del ameriškega ministrstva za trgovino.

"Združene države bodo vodilne v svetu pri pridobivanju globokomorskih mineralov in NOAA je konica kopja, saj sodelujemo z zveznimi agencijami in zasebno industrijo, da bi podprli odkrivanje in zbiranje kritičnih mineralov na morskem dnu."

Odpiranje zapornic

Glede na Ocean Conservancyvendar pa Trumpov ukaz odpira vrata nereguliranemu rudarjenju morskega dna v nasprotju z mednarodnim soglasjem – in »v nasprotju z misijo NOAA«.

"NOAA je zadolžena za zaščito, ne za ogrožanje oceana in njegovih gospodarskih koristi, vključno z ribolovom in turizmom; in znanstveniki se strinjajo, da je globokomorsko rudarjenje zelo nevarno prizadevanje za naš ocean in vse nas, ki smo od njega odvisni," je komentiral Jeff Watters, podpredsednik za zunanje zadeve ameriške okoljevarstvene skupine.

"Območja ameriškega morskega dna, kjer je pred več kot 50 leti potekalo poskusno rudarjenje, si še vedno niso popolnoma opomogla," je dejal. »Škoda, ki jo povzroča globokomorsko rudarjenje, ni omejena na oceansko dno: vplivala bo na celoten vodni stolpec, od vrha do dna, in na vse in vse, kar je odvisno od njega.

"Dokazi nam povedo, da se območja, namenjena globokomorskemu rudarjenju, pogosto prekrivajo s pomembnim ribolovom, kar vzbuja resne pomisleke glede vplivov na 321 milijard dolarjev vredno ribiško industrijo države."

Nacionalni interes

Trumpova administracija trdi, da je dovoljenje za globokomorsko rudarjenje bistvenega pomena za zagotavljanje mineralov, ki so ključni za proizvodnjo baterij, elektronike in obrambnih sistemov, in trdi, da bi lahko ustvarilo 300 milijard dolarjev za ameriško gospodarstvo in ustvarilo 100,000 delovnih mest v desetletju.

Prav tako je uokvirila vprašanje kot vidik nacionalne varnosti, katerega cilj je zmanjšanje odvisnosti od tujih virov – predvsem na Kitajsko, ki prevladuje v svetovni dobavni verigi za takšne minerale – in pozicioniranje ZDA kot vodilne vloge v nastajajoči industriji.

ROV Deep Discoverer nad poljem feromangana (NOAA)

Nasprotno dr. Douglas McCauley, profesor na UC Santa Barbara in Berkeley, trdi: "Ta izvršilni ukaz je veliko darilo kitajskemu gospodarstvu. Do danes je večina držav sedela za isto mizo v Mednarodni upravi za morsko dno in se skrbno pogajala o zavezujočih rudarskih predpisih, da bi zagotovila pravično delitev koristi od virov, izkopanih v mednarodnih vodah. ZDA poskušajo spodkopati ta nadzorovani proces."

"ZDA so stopile naprej in postale prva piratsko rudarska operacija v mednarodnih vodah. S pravili bi lahko nadzorovali minerale, ki bi jih Kitajska ali katera koli država ali oseba vzela iz tega dela oceana. Toda brez kakršnih koli pravil bo Kitajska, preprosto povedano, veliko boljša pri zmagi.

Radioaktivna gora

"Na primer, nedavno so odkrili, da so te kovine na dnu oceana radioaktivne," pravi McCauley. "Težko si je predstavljati katero koli skupnost v ZDA, ki bi želela goro teh radioaktivnih kovin predelati na svojem dvorišču. Druge države so morda manj zaskrbljujoče glede takih stvari.

"Velika ironija je, da smo pravkar sprožili zlato mrzlico – ampak zlato mrzlico za zlato norca. V naši vročini, da bi se dokopali do teh oceanskih mineralov, se zdi, da ZDA niso upoštevale številk.

"Kobalt in nikelj, ki bi ju lahko izkopali z oceanskega dna, bi bil najdražji kobalt in nikelj, izkopan kjerkoli na planetu ... Kobalt in nikelj sta danes v preveliki ponudbi in ju je mogoče kupiti s klikom na mednarodnih kovinskih trgih za delček cene. ZDA so pravkar podpisale s pikčasto črto zelo slab gospodarski dogovor."

'Hude posledice'

Duncan Currie iz Koalicija za ohranjanje globokega morja potezo opisal kot »kršitev mednarodnega prava s hudimi posledicami za vsako državo in osebo, ki ima koristi od oceana kot naše skupne dediščine.

"To ovrže več kot 40-letni pravni precedens v Konvenciji ZN o pomorskem pravu, grozi z destabilizacijo globalnega upravljanja oceanov in je žalitev za ljudi in države po vsem Pacifiku, na katere bo ta poteza najbolj vplivala," pravi.

Kampanjske skupine so bile pripravljene na razvoj (Greenpeace)

"Vlada ZDA nima pravice enostransko dovoliti industriji, da uniči skupno dediščino človeštva in raztrga globoko morje za dobiček nekaj korporacij," je komentiral. Greenpeace, Medtem ko Center za biološko raznovrstnost izjavil: "Hitro sledijoče globokomorsko rudarjenje je okoljska katastrofa v nastajanju. Trump poskuša enega najbolj krhkih in najmanj razumljenih ekosistemov na Zemlji odpreti nepremišljenemu industrijskemu izkoriščanju".

NOAA pravi, da si bodo skupaj z drugimi partnerji zvezne agencije prizadevali "za boljše razumevanje globokega morja z napredkom pri kartiranju, karakterizaciji, zbiranju okoljskih podatkov in ocenah virov. Poleg tega bo NOAA izvajala ukrepe za skladnost z okoljem v skladu z veljavno zakonodajo. "

Tudi na Divernetu: "Zlata mrzlica": globokomorsko rudarjenje je zastarelo, opozarjajo strokovnjaki, Kitolovska država je prva omogočila globokomorsko rudarjenje, Večina življenja v ciljnem območju globokih rudarjev je nova za znanost