Potapljaška ekipa najde opazno vojno ladjo iz prve svetovne vojne na 1 m

Razbitina križarke HMS sokol, ki ga je potopila nemška podmornica U-9 na začetku prve svetovne vojne z izgubo 524 častnikov in posadke, se zdi, da so ga ob severovzhodni obali Škotske odkrili raziskovalci razbitin Lost in Waters Deep in ekipa tehničnih potapljačev Gasperados.

Potapljači čakajo, da Kraljeva mornarica uradno potrdi identiteto razbitine iz njihovih posnetkov. HMS sokol je bila ena prvih britanskih vojaških ladij, ki so bile potopljene v prvi svetovni vojni, približno 1 tednov po začetku spopada.

Sodobni vtis potopitve nemškega umetnika Willyja Stoewerja

sokol je potonilo v manj kot osmih minutah, potem ko ga je 15. oktobra 1914 med patruljiranjem v Severnem morju iz Aberdeena zadel en sam torpedo.

Po izčrpni raziskavi, ki jo je vodil lovec na razbitine iz Stromnessa Kevin Heath iz Lost in Waters Deep, so razbitino natančno določili s pomožnega potapljaškega plovila Halton Charters. Clasina na globini 110 m, približno 70 milj vzhodno od Fraserburgha.

Heath je prečesal zapise vseh drugih britanskih ladij, s katerimi sokol morda komuniciral pred potopom, pa tudi U-9dnevniki uporabnika, ki so pomagali ugotoviti, kje sokol morda, ko je bil izstreljen torpedo.

Ekipa je najprej preverila oviro, o kateri so poročali ribiči v osemdesetih letih, in tam ni našla ničesar, razen razbitine sokol izkazalo se je, da leži le približno pol milje stran.

Sonarska slika razbitine s stranskim pregledom (Lost In Waters Deep)

Potapljaška ekipa je prispela na mesto 11. avgusta in poročala, da je bila presenečena nad dobrim stanjem razbitine, čeprav je bil premec poškodovan, ko je udarila v morsko dno. Ladja je ležala na desnem boku z minimalno morsko rastjo na njenih površinah.

sokol nosil dve 234 mm in deset 152 mm puške, plus dvanajst 6-funtnih in štiri 3-funtne, skupaj s štirimi 457 mm torpednimi cevmi. Pištole so bile opisane kot številne in nedotaknjene, pri čemer se je zdelo, da nekatere ponekod celo ostanejo odsevne.

Ena od 234 mm pušk (Simon Kay)

Naprave za most so ostale na svojem mestu, tako kot kapitanov prehod na krmi in ostanki tikovih palub. Številne nepoškodovane odprtine so ležale odprte, kar je odražalo nenadno naravo potopitve, v prostorih v notranjosti pa so bile vidne velike količine posode kraljeve mornarice.

sokol je bila 118 m dolga zaščitena križarka razreda Edgar (z ojačanim oklepom), ki jo je poganjal par trivaljnih motorjev s trojno ekspanzijo. Naročena je bila leta 1893 v ladjedelnici Chatham, nato pa je služila v sredozemski floti in mednarodni eskadrilji.

HMS sokol

V 1907 sokol se je pridružila domači floti in septembra 1911 je v trku v Solentu zdrobila premec Titanicje sestrska linijska ladja RMS Olimpijski, ki je utrpel precejšnjo škodo na trupu – čeprav za incident ni bil kriv kapitan ladje.

sokolNjegov prvotni obrnjen lok je bil zdrobljen zaradi trka v Olympicov trup in ga je nadomestil ravni lok.

Na začetku prve svetovne vojne je HMS sokol se je pridružil 10. eskadrilji križark, ki je sodelovala pri nalogah blokade med Shetlandskimi otoki in Norveško. Oktobra 1914 je bila eskadrilja razporejena južneje v Severnem morju, da bi zaščitila konvoj kanadskih čet pred nemškim napadom.

Križarka se je ustavila, da bi prevzela pošto od Endimion preden nadaljuje, brez cik-cakanja, da ponovno zavzame položaj. Ko je bila še vedno izven vidnega polja preostale eskadrilje U-9 začel svoj smrtonosni napad ob 10.30.

Kdaj sokol poročali so o pogrešanem rušilcu Swift je bil poslan iz Scapa Flow, da jo najde, vendar je na splavu naletel le na 22 članov posadke. Norveški parnik je medtem pobral še 49 moških in en preživeli je zaradi poškodb umrl, tako da jih je skupaj preživelo 70.

Clasina nazaj v pristanišču (Lost In Waters Deep)

HMS sokol zgodba bo objavljena na Lost In Waters Deep mesto, kjer je mogoče najti še veliko drugih zgodb o brodolomih.

Gasperadovi radi delijo podrobnosti svojih odprav na svoji letni tehnični potapljaški konferenci Guz.tech. Naslednji bo na Univerzi v Plymouthu 30. novembra in ga je mogoče že zdaj rezervirati za 30 GBP.

