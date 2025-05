Odkritja potapljačev: Megin zob na Floridi, bombe v Združenem kraljestvu

at 8: 30 am

Par s Floride, Kristina Scott in Chris Tidwell, sta napisala vodnik za potapljače, ki v Mehiškem zalivu iščejo prazgodovinske zobe morskega psa, in med izletom z najetim čolnom iz Benetk 14. maja našla nekaj, kar se jima zdi izjemen primerek celo po standardih megalodona.

Vidljivost je bila tisti dan slaba, toda Scott je na globini približno 9 m prepoznal obliko zobne korenine, prekrite z vilicami, in jo je uspel cele izvleči iz usedlin. Izkazalo se je, da je dolga približno 16 cm.

Čeprav naj bi megalodonski morski psi zrasli do dolžine 18 metrov in najdbe zob na tem območju niso nenavadne, pa tako velike primerke po besedah ​​para najdejo le redko. Scott je povedal, da so v 18 letih delovanja čarterskega čolna, ki sta ga uporabljala, pred zadnjim odkritjem našli le tri megalodonske zobe te velikosti.

Megalodoni so izumrli pred približno 3.6 milijona let, čeprav najstarejši najdeni fosili segajo približno 20 milijonov let nazaj. Nedavne raziskave kažejo, da so bili ti starodavni morski psi bolj podobni limonastim morskim psom kot velikim belim morskim psom, s katerimi so jih tradicionalno primerjali.

Scott in Tidwell sta soavtorja knjižice Potapljaški vodnik za iskanje zob megalodona v Veniceu na FloridiScott, ki živi v Sankt Peterburgu, je zdravstveni delavec, a se ukvarja tudi s produkcijo. Koralno sidro potapljaški dnevniki in drugo blago, namenjeno predvsem ženskam.

Minometna bomba v jezerih

V Windermereju našli minometno bombo

Medtem je v Združenem kraljestvu v jezeru Windermere odkril minometno granato iz druge svetovne vojne, ki jo je izvedel potapljač Michael McGoldrick, član ekipe, o kateri je poročala nedavna BBC-jeva oddaja. Izgubljeno in najdeno v jezerih dnevna serija, v kateri lokalni potapljači poskušajo najti izgubljene predmete pod vodo.

40-letnika iz Barrowa je televizijska produkcijska ekipa poklicala skupaj z drugimi potapljači, medtem ko je 11. maja lovil podvodni ribolov ob obali Cumbrije, in se je odpeljal do jezera, še vedno oblečen v močna obleka.

Michael McGoldrick na misiji

Majhna bomba je bila naključno najdba, ki jo je našel v bližini Cockshott Pointa na vzhodni strani jezera, in ne del iskanja ustvarjalcev programa za njihovo prihajajočo drugo sezono. Potrjeno je bilo, da ne predstavlja nevarnosti, potem ko je podjetje za odstranjevanje eksplozivnih sredstev preverilo, ali je v notranjosti votla.

McGoldricku je kasneje uspelo identificirati model in pridobiti potrdilo o neeksplozivnosti (FFE), da bi napravo obdržal v svoji zbirki podvodnih najdb. Meni, da je na tem območju verjetno še več takšnih minometnih granat.

Potapljače opozarjajo, naj se ne dotikajo domnevnih eksplozivnih naprav in naj o takšnih najdbah obvestijo policijo.

Urejeva bomba je bila še vedno aktivna

Nepoškodovana bomba v Ure (RC raziskava)

Nekdanji potapljač, ki je moral zaradi slabega zdravja opustiti ta šport, je pred kratkim našel še eno, veliko večjo bombo iz druge svetovne vojne. Za razliko od najdbe v Windermeru je ta naprava ostala aktivna več kot 2 let.

Adam Makewell iz Ripona raziskuje reke Severnega Yorkshira s svojim 14-letnim sinom Cameronom z uporabo daljinskega upravljalnika (ROV) in včasih majhnega čolna ter delita svoje izkušnje. YouTube as RC raziskovanje.

Med testiranjem novih luči na reki Ure blizu Bishop Monktona je Cameron naletel na nekaj, za kar je mislil, da je rezervoar za propan.

Njegov oče je poslal svoj ROV dol in ugotovil, da je predmet, ki je ležal približno 4 metre globoko, bomba. Znano je, da so kraljevi inženirji ta del reke uporabljali za potapljanje. trening med vojno.

Začetno iskanje ekipe mornarice za odstranjevanje nevarnih snovi v reki Ure (RC Exploration)

Najdbo so prijavili policiji, ekipa kraljeve mornarice za odstranjevanje eksplozivnih sredstev (EOD) pa si je ogledala posnetek para in poslala ekipo iz Glasgowa. Ker bombe niso mogli najti, so na pomoč poklicali Makewellove, vendar zaradi zmanjšane vidljivosti, ki jo je povzročilo močno deževje, niso mogli natančno določiti lokacije.

Ekipa za odstranjevanje eksplozivov se je kasneje vrnila z bolj dovršeno lokacijsko opremo in našla 500-kilogramsko napravo, za katero se je izkazalo, da vsebuje približno 200 kg aktivnega eksploziva. Ker je ležala blizu naseljenega območja, so s kumulativnim nabojem odprli ohišje in deaktivirali eksploziv.

Ohišje so odpeljali na nadaljnji pregled, čeprav bi lahko končalo v lokalnem muzeju.

Tudi na Divernetu: DEČEK NAŠEL REDEK NEOKRETEN ZOB MEGALODONA – V ESSEXU, MEG DIVER: BILLOVE VELIKE ZOBNE PUSTOLOVŠČINE, POGREŠANI POTOPILČ JE NAŠEL ŠKOLJKO, Mornariški potapljači so detonirali bombo iz druge svetovne vojne pri Guernseyju