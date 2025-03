Potapljači in potapljači na dah z dihalko pozvani k ukrepanju za vode Združenega kraljestva z Motion for the Ocean

Vode Združenega kraljestva so ogrožene, vendar imajo potapljači in potapljači zdaj zmogljiv nov način, kako narediti razliko – Motion for the Ocean.

Motion for the Ocean, pobuda, namenjena pomoči lokalnim svetom – tako v notranjosti kot na obali –, da sprejmejo pomembne ukrepe za zaščito modrih površin, je izdala popolnoma nov spletni komplet orodij, ki je na voljo vsem potapljačem, potapljačem in drugim uporabnikom vode, ki želijo sodelovati.

BSAC, vodilni glas potapljaške skupnosti v Združenem kraljestvu, je v sodelovanju z Motion for the Ocean podprl to pobudo in poziva vse potapljače – ne glede na pripadnost izobraževanju – k ukrepanju. Zbirka orodij ponuja navodila po korakih za pomoč posameznikom, potapljaškim klubom in potapljaškim poklicem pri sodelovanju s svojimi lokalnimi sveti in spodbujanju sprememb.

Kaj je 'Motion for the Ocean'?

Predlog za ocean je uradna zaveza, s katero svet priznava ključno vlogo oceana in se zavezuje, da bo sprejel dejanske ukrepe za njegovo zaščito. Če je predlog za ocean sprejet, se svet strinja, da bo obnovitev oceanov vključil v svoje politike in odločanje ter zagotovil, da bo zdravje modrih površin prednostna naloga na področjih, kot so načrtovanje, gospodarski razvoj in izobraževanje.

S sprejetjem predloga se sveti zavežejo osmim obljubam, vključno z:

✔️ Vključevanje obnove oceana v vse strateške načrte in odločitve

✔️ Podpiranje ohranjanja morja in izboljšanje kakovosti vode

✔️ Zagotavljanje lokalnega načrtovanja upošteva vpliv na reke in morja Združenega kraljestva

✔️ Povečanje oceanske pismenosti in večja angažiranost javnosti

✔️ Pozivam vlado, naj ocean do leta 2030 neto obnovi

Javna podpora je ključnega pomena – svetniki morajo vedeti, da njihove skupnosti skrbijo za zdrave modre prostore, da lahko ukrepajo.

Kaj je v kompletu orodij?

✔️ Za uporabo pripravljena e-poštna predloga za stik s svetniki

✔️ Navodila za oblikovanje učinkovitih sporočil za doseganje rezultatov

✔️ Nasvet za klube o povabilu svetnikov na poskusni potop, da bi poudarili pomen zdravih voda

Sodelovati je preprosto – in ni vam treba biti strokovnjak!

Ni vam treba biti strokovnjak za ohranjanje morja ali poznati vso znanost – dovolj je samo strast do varovanja voda, ki jih imate radi. Zbirka orodij poenostavi delo z že pripravljenimi viri in jasnimi koraki, ki jim je treba slediti. Poleg tega sta BSAC in Motion for the Ocean tam, da pomagata! Če imate vprašanja ali potrebujete podporo, ne boste sami.

Emily Cunningham MBE, soustanoviteljica Motion for the Ocean, je dejala: "Potapljači in potapljači iz prve roke vidijo vpliv onesnaževanja in propadanja okolja. Motion for the Ocean jim daje orodja, s katerimi lahko skrbi spremenijo v dejanja s sodelovanjem z njihovimi sveti. Vsako elektronsko sporočilo, vsak pogovor in vsak storjen korak pomaga zagotoviti bolj zdravo prihodnost vodam Združenega kraljestva.«

Katherine Knight, predsednica oddelka za okolje in trajnost pri BSAC, je povedala: "To je fantastična pobuda, Emily je omogočila dostop do 'razmišljajočega oceana' za svete po vsej državi in ​​to se že obrestuje z močnim sprejemanjem in zavezanostjo podpori predloga za ocean. Ne glede na to, ali živite ob morju ali v notranjosti, lahko spodbudite svoj lokalni svet, da vključi ocean v svoje pogovore in odločanje."

Lokalni sveti igrajo ključno vlogo pri varovanju naših rek in morij, vendar potrebujejo javno podporo, da dajo prednost zaščiti. Če potapljači dosežejo, lahko neposredno vplivajo na odločitve, ki vplivajo na vode, ki jih imajo radi.

Če želite dostopati do kompleta orodij in začeti ustvarjati razliko, klik tukaj.