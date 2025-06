Potapljači povabljeni na predstavo Beneath The Waves v Glasgowu

Redka keramika, ki so jo pred kratkim našli iz Eagle brodolom v zalivu Whiting, sreča se Arran podvodna fotografija in skice, navdihnjene z morsko tematiko, ko bo Škotski pomorski muzej v Glasgowu v soboto, 7. junija, odprl svojo poletno razstavo.

Razstava Pod valovi vključuje artefakte, ki jih je našel potapljač Graeme Bruce, skupaj z deli fotografa, avtorja in morskega varstvenika Lawsona Wooda ter podvodne umetnice in pisateljice iz Ayrshira Christine Riley.

Dve keramični skledi, razstavljeni na razstavi, sta bili najdeni v razbitini železnega parnika iz leta 1857. Eagle julija lani so ga izvedli Bruce in njegova ekipa iz Obana. Njihova odkritje je bilo predstavljeno on Divernet.

Bogat tovor posode je izpostavil cenjeno vrsto sklede, ki jo je izdelala lončarska delavnica Bell's Pottery s sedežem v Glasgowu, verjetno najpomembnejši mednarodno pomemben škotski proizvajalec keramike v 19. stoletju.

Očiščena Bellova jed (Graeme Bruce)

»Zame je brodolom časovna kapsula, ki jo morje sčasoma skriva očem,« pravi Bruce. »Privilegij raziskovanja in povezovanja s preteklostjo je neopisljiv. Omogočanje artefaktom iz brodolomov, da dobijo novo življenje in povezujejo ljudi, pomeni vse.«

Kar zadeva povezave, Eagle Zgradil ga je Alexander Denny, čigar brat William je v testnem rezervoarju za ladje, najstarejšem na svetu, danes gostil podružnico Škotskega pomorskega muzeja v Dumbartonu.

Lawson Wood iz Dunsa se potaplja že od 11. leta in večino tega časa uporablja podvodno kamero. Njegovih več kot 50 knjig se osredotoča na morsko življenje in brodolome, in čeprav ga je delo popeljalo po vsem svetu, je imel tudi ključno vlogo pri soustanoviteljstvu največjega britanskega območja za ohranjanje morja, morskega rezervata Berwickshire.

Orjaški morski pes (Lawson Wood)

Wood bo otvoritev razstave Pod valovi obeležil s predavanjem z naslovom »60 let pod vodo«, ki bo potekalo 7. in 8. junija. Predavanja bodo obravnavala zgodnje dni ohranjanja morja, gostje pa bodo prejeli podpisan ... print morske vetrnice ali tjulnja.

Christina Riley razstavlja izbor fotografij in risb s svinčnikom iz časa, ko je bila umetnica potapljanja z masko v Argyll Hope Spotu. Projekt Hope Spots je del globalnega Mission Blue pobudo, ki jo vodi oceanografinja dr. Sylvia Earle, in izpostavlja področja, ki so ključnega pomena za zdravje oceanov.

Morska vetrnica (Christina Riley)

Riley se osredotoča na podrobnosti kompleksnih morskih ekosistemov, pri čemer izpostavlja eno vrsto naenkrat, kot so morska trava ali elegantna jajčeca gološkrga.

»Navdušeni smo, da sodelujemo s tremi tako strastnimi in izkušenimi umetniki ter morskimi raziskovalci, da bi proslavili naš čarobni in skrivnostni podvodni svet,« pravi Eva Bukowska, vodja razstav in dogodkov v muzeju. »Obiskovalci vseh starosti bodo uživali v tem poglobljenem potovanju v skrite zaklade in zgodbe pod valovi.«

Razstava vključuje tudi artefakte iz nacionalne zbirke pomorske dediščine muzeja in eksponate, ki jih je posodil sklad North Ayrshire Heritage Trust. Obiskovalci se lahko seznanijo tudi s tem, kako naj bi potapljanje na dah izboljšalo razumevanje morske arheologije in ohranjanja narave. Otvoritev 7. junija vključuje brezplačen dan potapljanja z aktivnostmi.

Razstava Pod valovi poteka do 13. septembra v stavbi Linthouse na pristanišču Irvine, vstop pa je vključen v standardno ceno vstopnice za Škotski pomorski muzej, ki znaša 10 funtov. Do trije otroci imajo prost vstop z vsako vstopnico za odrasle/z znižano ceno, muzej pa je odprt vsak dan od 10. do 5. ure. Vstopnice za Woodova predavanja stanejo 10 funtov. Obiščite spletno stran SMM.

