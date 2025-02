Glasovi potapljačev za oblikovanje podnebnih ukrepov v prvi nacionalni raziskavi

at 6: 01 am

V ponedeljek, 3. februarja 2025, Potapljači za podnebje bo sprožil nacionalno raziskavo, s katero bo potapljaško skupnost spodbudil, da deli svoje skupne izkušnje.

Potapljači so na prvi črti podnebnih sprememb in so iz prve roke priča, kako segrevanje oceanov in ekstremne razmere spreminjajo grebene, gozdove alg in morsko življenje. Zdaj pa za prvičnacionalna raziskava daje potapljačem priložnost, da delijo svoje izkušnje in poglede na podnebne spremembe, rezultati pa so nastavljeni za obveščanje o ključnih političnih priporočilih.

Anketo so izvedli raziskovalci z Univerze v Queenslandu, Univerze RMIT, Univerze v Tasmaniji in Univerze v Severni Karolini v sodelovanju z Potapljači za podnebje,—je prvi te vrste, ki zajema vpoglede potapljačev o podnebnih vplivih, odnosu in delovanju. S ciljem 2,000 odgovorov v februarju bodo izsledki raziskave prispevali k poročilu, ki poudarja izzive, s katerimi se soočajo skupnosti, odvisne od morja, in vlogo, ki jo lahko imajo potapljači pri spodbujanju podnebnih rešitev.

S sodelovanjem bodo potapljači pomagali oblikovati kritične politične razprave in se zavzemali za močnejšo zaščito našega morskega okolja. Kot bonus bodo udeleženci ankete imeli tudi priložnost osvojiti nagrade sponzorjev, ki ljubijo oceane.

Vodilni raziskovalec ter ustanovitelj in izvršni direktor Potapljači za podnebje, pravi dr. Yolanda Waters, »Potapljači so neposredne priče realnosti podnebnih sprememb. Toda kljub njihovi globoki povezanosti z oceanom glasov potapljačev večinoma ni v nacionalnih podnebnih razpravah. Ta raziskava želi to spremeniti.«

Dr. Waters poudarja, da izkušnje potapljačev ponujajo močan, resničen vpogled v stanje naših oceanov. »Odločevalci potrebujemo, da razumejo, kaj se dogaja pod površjem, in prepoznajo vlogo, ki jo lahko igrajo potapljači pri oblikovanju podnebnih rešitev. Ta anketa bo pomagala zagotoviti, da bodo njihova stališča slišana."

Rezultati raziskave bodo zbrani v javno poročilo, ki bo objavljeno pozneje to leto, s priporočili, namenjenimi podpori pomorske industrije, obalnih skupnosti in prizadevanj za ohranjanje oceanov.

Glasovi potapljačev za oblikovanje podnebnih ukrepov v prvi nacionalni raziskavi 2

Izpolnite anketo tukaj: https://uniofqueensland.syd1.qualtrics.com/jfe/form/SV_bJ92YMP48haEiF0

Potapljači za podnebje – Pobuda pod vodstvom skupnosti, ki jo sestavljajo potapljači SCUBA, prosti potapljači, komercialni potapljači, potapljači, morski čuvaji, podvodni fotografi, turistični operaterji, znanstveniki in vodniki. Potapljačem daje moč, da postanejo zagovorniki podnebja; z deljenjem svojih edinstvenih izkušenj iz prve roke o vplivih podnebja na morsko okolje.

Nacionalna raziskava potapljačev 2025 – Potapljači za podnebje so sodelovali z vodilnimi raziskovalci, da bi izvedli prvo uradno nacionalno raziskavo, ki zahteva dojemanje in izkušnje potapljačev o podnebnih spremembah. To bo prva znanstvena študija, ki zbira in poroča o resničnih osebnih izkušnjah podnebnih sprememb pod vodo.