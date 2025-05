Divewise dobi preobrazbo

Priljubljen potapljaški center na Malti Divewise je doživel temeljito prenovo, zunanjost in notranjost pa je v celoti prenovila ekipa – in družinski člani, ki so se prijavili na pomoč.

Čez zimo in zgodaj spomladi sta lastnika Craig Williams in Laura Howarth skupaj z vsemi inštruktorji in drugimi člani ekipe posadila cepič ter se lotila brušenja, lakiranja in barvanja.

Laurini bratje Luke in James so bili vpoklicani na pomoč, saj sta mizarja in keramičarja, ter njen oče Gary, ki je varilec, in je bil odgovoren za vse nove kovinske dele.

Potapljaško območje je dobilo novo podobo

Laura je povedala, da so bili nad rezultati navdušeni in da komaj čakajo, da si jih bodo potapljači ogledali na lastne oči: »Na potapljaškem dnu imamo zemljevid hišnega grebena, ki ga je Aga (@agamuralsmalta) ustvarila in naslikala na steno, da bi pomagala pri sestankih in vnesla malo barve v prostor.«

„Razširili smo tudi naš del s kletkami za več prostora za shranjevanje in med tem na PVC plošče natisnili slike razbitin in morskega življenja na Malti, da bi jim dali nekaj živahnosti in vpogleda v vode, ki nas obdajajo.“

»Kopeli s sladko vodo in sušilni prostori za obleke so za dodatno zaščito obloženi s ploščicami, dodali pa smo tudi obrobe iz nerjavečega jekla, da bodo dlje trajale!«

Obrobe iz nerjavečega jekla na rezervoarjih za izpiranje in več prostora za obešanje

Na eni strani Divewise, na drugi strani Techwise

Nadaljevala je: »Tudi prodajalna je bila zdaj popolnoma prenovljena – odstranili smo vse stare razstavne table in namestili nove, belo stran za opremo za rekreativno potapljanje in črno stran za tehnično opremo Techwise. Obe imata neonske napise in tudi prostor za shranjevanje za razstavnimi panoji na omarah in predalih, ki se izvlečejo.«