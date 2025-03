Se to poletje potapljate po morju? Najbolje preberi to

»Mnogi ljudje se ne zavedajo, da je pomlad pravzaprav najboljša točka za rezervacije poletnih počitnic,« pravi Dawn Morwood, sodirektorica potovalnega podjetja Cheap Deals Away.

Čeprav ni strokovnjakinja za potapljaška potovanja, bi nasveti njenega podjetja lahko prihranili denar in stres potapljačem iz držav zunaj EU, ki načrtujejo potapljaško potovanje v Sredozemlju ali drugod po Evropi – vse do izbire najboljšega dneva v tednu za polet.

»Medtem ko so vsi ostali osredotočeni na svoje velikonočne načrte, si lahko zagotovite neverjetne poletne ponudbe, ki čez nekaj mesecev ne bodo na voljo,« pravi Morwood. »Za poletna potovanja je april vaše zlato okno. Naši podatki kažejo, da rezervacija mednarodnih letov sredi aprila popotnikom običajno prihrani od 200 do 300 GBP v primerjavi z rezervacijo junija.

»Rezervirajte odhode za torek ali sredo – ti leti sredi tedna so lahko do 20 % cenejši od odhodov ob koncu tedna.«

Za razliko od letov cene hotelov pogosto padejo bližje datumom bivanja. »Najboljša točka za rezervacije poletnih hotelov je 3-4 tedne pred vašim potovanjem,« pravi Morwood. "Številni hoteli v tem obdobju sprostijo neprodane sobe po znižanih cenah."

Za priljubljene obalne destinacije, kot so grški otoki, pa rezervirajte 2-3 mesece vnaprej, ker se hitro zapolnijo za julij in avgust. "Zgodnejša rezervacija ne zagotavlja samo razpoložljivosti, ampak pogosto vključuje tudi popuste za zgodnje bivanje."

'Mrtvi tedni'

Zadnja dva tedna avgusta in prvi teden septembra nudita "neverjetno priložnost", zlasti pri sredozemskih destinacijah, saj lahko medtem, ko poletno vreme traja, cene padejo za do 30 % v primerjavi z najvišjimi avgustovskimi cenami, pravi Morwood.

Vsako poletje ima "mrtve tedne", v katerih se število rezervacij seveda zmanjša, razkriva. »V tednu od 26. junija in prvem tednu julija so pogosto nižje stopnje rezervacij. Ti tedni spadajo med običajne datume šolskih počitnic, zaradi česar so popolni za popotnike brez otrok.«

Zdaj nastavite opozorila o cenah za svoje priljubljene destinacije, tudi če niste pripravljeni na rezervacijo, predlaga Morwood. »To vam pomaga prepoznati dobro ponudbo, ko jo vidite, in razumeti tipične cenovne vzorce za vašo izbrano destinacijo.

Nastavite opozorila o cenah za vaše želene destinacije

»Ključno je razmišljati v plasteh: rezervirajte lete med spomladanskim zlatim oknom, ciljajte na tiste mirnejše 'mrtve tedne', če lahko takrat potujete, in razmislite o prednostih potovanj konec avgusta ali v začetku septembra. Če združite te strategije, prihranite denar, obenem pa se pripravite na veliko bolj prijeten dopust brez stresa v glavni sezoni.«

ETIAS & EES

Morwood prav tako želi popotnike spomniti na nove predpise, namenjene posodobitvi varnosti meja in poenostavitvi vstopnih postopkov, ki bodo začeli veljati za potapljače iz držav zunaj EU, ki se odpravljajo na celino v drugi polovici leta 2025.

"Številne države sprejemajo elektronske sisteme za odobritev potovanja in zbiranje biometričnih podatkov za izboljšanje varnosti in učinkovitosti," pravi. "Namen teh ukrepov je zmanjšati goljufije z identiteto, preprečiti, da bi obiskovalci predolgo ostali v državi, in zagotoviti bolj poenostavljeno izkušnjo na meji."

Potnikom nalagajo tudi večjo odgovornost, da upoštevajo zahteve pred prihodom.

Evropski sistem potovalnih informacij in avtorizacije (ETIAS) je obvezna elektronska avtorizacija potovanja za imetnike potnih listov zunaj EU, ki obiščejo katero koli od 30 schengenskih držav za kratka bivanja (do 90 dni). Potniki se morajo pred odhodom prijaviti prek spleta in navesti natančne podatke o potnem listu, status zaposlitve, zgodovino potovanja in druge podatke.

Za večino vlog obljubljajo, da bodo obdelane v nekaj minutah, nekatere pa lahko trajajo tudi do en mesec, če so potrebne dodatne informacije ali razgovor. ETIAS je veljaven tri leta ali dokler pripadajoči potni list ne poteče. Stane 7 evrov in je brezplačen za mlajše od 18 let in starejše od 70 let.

Prstni odtisi in obrazi

Medtem posodobljen sistem vstopa/izstopa (EES) nadomešča ročno žigosanje potnih listov z avtomatiziranim digitalnim zapisom vstopov in izstopov za vse potnike iz držav zunaj EU, ki vstopajo v schengenske države za kratkoročno bivanje. "Ta sistem bo zbiral biometrične podatke, vključno s prstnimi odtisi in podobami obraza, za sledenje bivanjem brez vizuma in bivanju, za katerega je potreben vizum," pravi Morwood.

Sistem bo v kateri koli državi samodejno označil osebe, ki so prekoračile bivanje, in čeprav je zasnovan za izboljšanje varnosti in sčasoma zmanjšanje čakalnih vrst, pravi, da lahko na začetku povzroči zamude pri vstopu.

»Če želite zagotoviti, da bo vse potekalo gladko, se zgodaj prijavite za ETIAS – pravzaprav priporočam, da ga imate pri roki, še preden rezervirate hotele in lete,« pravi Morwood. "Zabeležiti si boste morali, kdaj ETIAS poteče, da boste lahko pravočasno znova zaprosili."

Kot prej mora vaš potni list veljati vsaj šest mesecev po predvidenem bivanju za potovanje v večino držav EU. Več informacij najdete na Poceni ponudbe stran ali na Spletno mesto EU.

