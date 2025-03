Emperor Seven Seas je opustošil požar

Egiptovska jadralna industrija je danes prejela nov udarec z novico, da je ladja Emperor Seven Seas zgorela v požaru, medtem ko je bila zasidrana v marini Port Ghalib.

K sreči nobena posadka ali potniki niso bili poškodovani, in čeprav je plovilo popolnoma izgubljeno, so bili vsi varno evakuirani, saj se je požar razširil in ga ni bilo mogoče pogasiti.

V izjavi Emperorja je zapisano: „V zgodnjih urah četrtka, 13. marca, je bil Emperor Seven Seas privezan v Port Ghalibu, ko je izbruhnil požar, ki ga žal ni bilo mogoče omejiti.

Emperor Seven Seas v plamenih (fotografija s Facebooka)

Emperor Divers so zelo hvaležni naši predani in profesionalni posadki, ki je skupaj z gosti na krovu izvedla postopke v sili, ki so zagotovili, da so bili vsi nepoškodovani evakuirani s plovila.

Situacija je pod nadzorom in vse stranke in posadka so varno na kopnem v Port Ghalibu, kjer zemeljska ekipa Emperor Divers pomaga pri njihovih potrebah.«

Emperor Divers je eden najbolj uveljavljenih potapljaških operaterjev v Egiptu s floto desk za življenje, dnevnih čolnov in potapljaških centrov po vsem Rdečem morju. Seven Seas se je floti Emperor pridružil šele leta 2023 in se pridružil Emperor Elite, Emperor Superior in Emperor Asmaa ter tako hitro postal njihova vodilna ladja.