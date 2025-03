Euro-Divers začenja delavnice Blue Lens Workshops v Egiptu

Euro-Divers Egypt je napovedal uvedbo Delavnice Blue Lens, enotedenska poglobljena doživetja v Rdečem morju, zasnovana tako, da vašo podvodno fotografijo in videografijo dvignejo na naslednjo raven.

Te delavnice, omejene na samo 12 udeležencev na sejo, zagotavljajo praktično usposabljanje strokovnjakov iz industrije v enem najbolj dih jemajočih morskih okolij na Zemlji.

Več kot le še eno potapljaško potovanje, to je sedemdnevni globoki potop v umetnost podvodnega slikanja. Delavnica, ki jo vodi priznani podvodni filmski ustvarjalec Olivier Bourgeois in njegova strokovna ekipa, združuje tehnično mojstrstvo, vpogled v vedenje v morju, potapljaške tehnike in postprodukcijske veščine v celovito učno izkušnjo.

Ne glede na to, ali ste začetnik ali izkušen strelec, boste odšli z novimi prijatelji, novimi veščinami in nepozabnimi spomini na pustolovščino, kakršne še ni bilo.

Pri odličnih podvodnih posnetkih ne gre le za tehniko – gre za razumevanje samega oceana in povezovanje z njim. Zato delavnice Blue Lens presegajo kamero in vam pomagajo razviti globlje spoštovanje do morskih divjih živali in njihovega vedenja. Z vodenjem morskih strokovnjakov in oceanografov se boste naučili predvideti gibanje živali, se prilagoditi naravnim razmeram in ujeti resnično pristne trenutke.

Čez teden boste odkrili, kako komunicirati z morskimi vrstami in kako se lahko približate divjim živalim z minimalnimi motnjami, medtem ko ustvarjate slike, ki pripovedujejo močne zgodbe o podvodnem svetu.

Vaš paket delavnic vključuje sedem nočitev v obmorskem letovišču s štirimi zvezdicami s polnim penzionom / letališke prevoze za nemoten prihod in odhod / 14 potopov s podaljšanim časom na dnu (vsak do 90 minut) / nitrox vključen za certificirane potapljače / privatizirane potapljaške čolne in formacije majhnih skupin (največ štirje potapljači na skupino) / popolnoma opremljen postprodukcijski studio).

V letu 2025 sta na voljo le dve srečanji (od 25. maja do 1. junija in od 1. junija do 8. junija) in s strogo omejenim številom udeležencev je to redka priložnost, da postanete del nečesa resnično edinstvenega. Knjiga tukaj.