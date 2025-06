Prva namensko zgrajena potapljaška razbitina za Sydney

Sydneyjeva prva namensko zgrajena potapljaška razbitina: vizija za morski turizem in ohranjanje narave

Sydney, Avstralija – 9. junij 2025 — Potapljaški klub Gordon's Bay (GBSDC) z veseljem predstavlja svoj prelomni predlog: projekt potapljaških razbitin v Sydneyju. Ta ambiciozna pobuda si prizadeva ustvariti svetovno priznan projekt. umetni greben in potapljaško mesto s potopitvijo razgrajene ladje približno štiri kilometre jugovzhodno od plaže Coogee.

Ta projekt je zasnovan za krepitev morske biotske raznovrstnosti, izboljšanje rekreativnih potapljaških izkušenj in spodbujanje lokalnega gospodarstva. Predlagana lokacija bo služila kot zatočišče za morsko življenje in kot odlična destinacija za potapljače, raziskovalce in ekoturiste.

???? Nov podvodni ekosistem

Umetni greben bo strateško povezan z otokom Wedding Cake prek sistema umetnega grebena na morju (OAR). Pričakuje se, da bo ta povezava privabila različne morske vrste, vključno z kraljevskimi ribami, škarpinami in mullowayi, s čimer bo obogatila lokalno morje. ekosistem in zagotavljanje novih priložnosti za trajnostne ribolovne prakse.

💰 Gospodarske koristi in koristi skupnosti

Z ocenjeno enkratno naložbo v višini 6–10 milijonov dolarjev Projekt potapljaških razbitin v Sydneyju Predvideva se, da bo v petih letih ustvaril med 12.4 in 48.6 milijona dolarjev prihodkov, povezanih s potapljači. Te številke ne upoštevajo dodatnih prihodkov od povezanih dejavnosti, kot so čarterski prevozi, najem opreme in gostinske storitve.

Projekt je pridobil znatno podporo skupnosti, kar dokazuje peticija s skoraj 14,000 podpisi, od tega več kot 4,000 podpisov prebivalcev mesta Randwick. Lokalna podjetja in turistični operaterji pričakujejo povečano podporo, kar bo vodilo do ustvarjanja delovnih mest in gospodarsko oživitev V regiji.

🌿 Okoljsko skrbništvo

Okoljska trajnost je v središču projekta Sydney Dive Wreck Project. Izbrano plovilo bo temeljito očiščeno in pripravljeno, da se zagotovi, da ne bo onesnaževalo in da bo varno za morsko življenje. Območje bo označeno kot območje prepovedi ribolova, da bi zaščitili razvijajoči se ekosistem, stalno spremljanje pa bo potekalo v sodelovanju z morskimi znanstveniki z UNSW in UTS.

🤝 Široka podpora

Pobudo so podprli različni deležniki, vključno z županom mesta Randwick Dylanom Parkerjem, Gospodarsko zbornico Coogee in pomembnimi osebnostmi v potapljaški industriji. GBSDC se je posvetoval tudi z okoljskimi inženirji in morskimi znanstveniki, da bi zagotovil, da je projekt ... ekološka izvedljivost.

📞 Pridružite se gibanju

GBSDC vabi vse zainteresirane, da podprejo projekt Sydney Dive Wreck Project. Za več informacij, podpis peticije ali sodelovanje se obrnite na:

John Rowe

Ustanovitelj, GBSDC

📧 jcprowe@bigpond.net.au

📞 +61 412 099 453

Sam Baxter

Predsednik, GBSDC

📧 sam1.baxter1@gmail.com

📞 +61 412 261 459

Skupaj lahko ustvarimo trajno zapuščino pod valovi, ki bo spodbujala ohranjanje morja in blaginjo skupnosti.

Za več podrobnosti glejte celotno Poslovni načrt: